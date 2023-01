Artikkelen fortsetter under annonsen

Ringerike, Asker og Bærum tingrett har berammet to konkursbegjæringer mot netthandelen Stayclassy denne uken.

Tidligere ansatte i selskapet står bak begge.

Det var tidlig i desember i fjor at Forbrukertilsynet varslet bot til både Stayclassy og daglige leder, tidligere realitydeltager Thomas Holstad.

Ifølge tilsynet har selskapets daglige leder Holstad selv vært sterkt involvert i villedende markedsføring. Forbrukertilsynet varslet derfor at han må betale 400.000 kroner for medvirkning, mens selskapet ble varslet et gebyr på 1,5 millioner kroner.

Holstad har ikke besvart DNs henvendelser om konkursbegjæringene.

Slag i slag i retten

Onsdag skal Stephan Mauger Erviks konkursbegjæring opp. Den tidligere ansatte mener han har et krav på 140.000 kroner mot selskapet, viser et utlegg host Kartverket. Han ønsker ikke å kommentere saken med Stayclassy.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag skal en begjæring fra Per Ronald Wold behandles. Han jobbet i selskapet en kort periode, sier har til DN.

– Selskapet har holdt tilbake sluttoppgjøret mitt, sier han.

I forbindelse med bøtene fra Forbrukertilsynet, har Stayclassy-sjef Holstad tidligere sagt til DN at selskapet handlet i god tro i forbindelse med den omstridte markedsføringen, og sa videre:

– Det blir advokatmat rundt etterspillet av varslene. Det har vært en heksejakt rundt meg og selskapet i lengre tid. Opplever å ikke bli trodd og hørt. At de sanksjonerer mot meg personlig oppleves som et slag i ansiktet, sa gründeren.

Butikkene stengt

Selskapet stengte nettbutikken tidligere i januar, i påvente av avgjørelsen fra Forbrukertilsynet. Avgjørelsen angående boten vil være «avgjørende for videre drift», heter det.

Fysiske butikker i Oslo og Bærum er også blitt stengt på nyåret, skrev Avisa Oslo og Budstikka tidligere i januar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet har ennå ikke levert årsregnskap for 2021. I 2020 var omsetningen på 63 millioner kroner, med et resultat før skatt på 4,3 millioner kroner.

Holstad opplyste til Avisa Oslo tidligere i januar at Stayclassy hadde et elendig år i 2022, med en omsetning på 13 millioner kroner. Lokalavisen skrev også om flere ubetalte regninger som har endt hos Namsmannen.

Holstad forsøkte en alternativ pengejakt gjennom innsamlingssiden Spleis, som drives av Sparebank 1. Det var Holstad selv som startet «Spleisen», der det ble oppgitt at ønsket innsamlingsbeløp var på en halv million kroner. Spleisen ble imidlertid stanset av Sparebank 1 etter relativt kort tid.

Rettelse: I en tidligere versjon sto det at selskapet ikke hadde levert inn regnskap for 2020. Det riktige er at selskapet ikke har levert inn regnskap for 2021. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.