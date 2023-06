Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg vil vel ikke si at vi er ekstremt fornøyde med bunnlinjen i fjor. Det er nok riktigere å si at vi er tålig tilfredse, sier Jacob Kragh, den danske konsernsjefen for Stokke.

Selskapet har i årene som har gått siden Stokke-familien solgte det til det koreanske familieeide NXC-konsernet i 2014, vokst betydelig globalt gjennom en rekke oppkjøp. I fjor økte inntektene med solide 35 prosent.

Stokke as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 3153 2325 35,6 % Driftsresultat (ebit) 582 655 -11,1% Resultat før skatt 588 537 9,5 %

– Kjøper ikke hva som helst

Stokke kjøpte i 2022 blant annet Evomove, selskapet bak Nomi-stolen designet av Peter Opsvik, mannen som også designet Tripp Trapp-stolen. Siden 2021 har Stokke også kjøpt det tyske bæreseleselskapet Limas, det italienske aktivitetsspillebordselskapet Mukako og den franske barnevognprodusenten Babyzen.

– Vi har doblet omsetningen siden 2019 og er på konstant jakt etter nye oppkjøpsmuligheter. Vår strategi er å kjøpe og bygge, sier Jacob Kragh.

Han mener det finnes mange fantastiske produkter og regionale merkevarer som vil kunne få et kraftig løft gjennom selskapets globale distribusjonsapparat.

– Men vi kjøper ikke hva som helst. Det er helt sentralt at produktene passer inn med Stokkes grunnleggende dna, som handler om å skape produkter som bringer foreldre nærmere barna sine, sier han.

USA størst

I fjor ble for første gang USA det største markedet for Stokke.

– Vår markedsandel der er fortsatt veldig lav, så det betyr at potensialet for videre vekst er stor. Det gjelder også i Kina der middelklassen blir stadig større. Også i Europa tror vi det er store muligheter for å kapre nye markedsandeler, sier Kragh.

Omsetningsøkningen i fjor skyldes primært oppkjøpene, men også organisk vekst, ifølge Kragh. Men selskapet er sterkt påvirket av inflasjon og enorme kostnadsøkninger i en rekke land, som påvirker marginene.

– Vi har økt våre priser for å kompensere for dette, men de operative marginene er fortsatt under press. Vi har produksjon i store deler av verden, men heldigvis har vi ikke sett det samme inflasjonspresset i Kina. Vi har også sett normalisering i prisene på en del av råvarene vi bruker, som plast, metall og trevirke. Også fraktkostnadene har kommet ned, så det ser ut til å stabilisere seg noe, heldigvis, sier Kragh.

Han legger til at svekkelsen i driftsresultatet også preges av betydelige av- og nedskrivninger etter alle oppkjøpene.

Tripp Trapp-stolen kunne feire 50 år i fjor, og er fortsatt det Ålesundbaserte Stokke-konsernets mest kjente produkt. (Foto: Stokke) Mer...

Fortsatt Ålesund

Stokke har, via det belgiske investeringsselskapet NXMH, koreanske eiere. Selskapet har produksjon i en rekke land og egne kontorer i USA, Hongkong, Korea og Japan, men hovedkontoret ligger fortsatt i Ålesund.

– Vi vil fortsatt være basert der selv om en stadig større del av virksomheten skjer globalt. Det handler om at selskapet har en lang historie i Norge, helt siden etableringen i 1932. Det handler om at det vi holder på med passer så godt med norske verdier. Det er dette som er selskapets dna. Så vi kommer fortsatt til å ha vårt hovedkontor i Norge, sier Kragh.