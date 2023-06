Artikkelen fortsetter under annonsen

Strawberry, konsernet som tidligere het Nordic Choice Hotels, besluttet før helgen å stanse salg av produkter laget av sjokoladeprodusenten Freias eier Mondelez fordi denne har produksjon og salg i Russland.

Også en rekke andre selskaper og organisasjoner, som flyselskapene SAS og Norwegian, Den Norske Turistforening, Elkjøp og Hurtigruten har gjort det samme.

Torgeir Silseth. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

– Strawberry skal ikke handle varer av aktører som bidrar inn i Russlands krig mot Ukraina, sa toppsjefen Torgeir Silseth til VG.

Men Mondelez er langt fra alene om å ha virksomhet i Russland. Nå er Strawberry i full gang med å gjennomgå listen over hvilke selskapet dette gjelder, en liste over internasjonale krigssponsorer sendt ut av ukrainske myndigheter.

De omstridte produktene Flere populære produkter i norske butikker står på Ukrainas svarteliste, men et fåtall er utsatt for boikott slik Freia er. Dette er noen av selskapene på Ukrainas svarteliste: Procter & Gamble: Har en rekke populære hygieneprodukter. Står bak merkevarer som barberhøvler fra Gillette, bleier fra Pampers, elektriske tannbørster fra Oral B, bind og tamponger fra Always og Tampax, sjampomerker som Head & Shoulders og Herbal essenes samt det klassiske etterbarberingsvannet Old Spice. Står også bak Braun og Ariel.

Har en rekke populære hygieneprodukter. Står bak merkevarer som barberhøvler fra Gillette, bleier fra Pampers, elektriske tannbørster fra Oral B, bind og tamponger fra Always og Tampax, sjampomerker som Head & Shoulders og Herbal essenes samt det klassiske etterbarberingsvannet Old Spice. Står også bak Braun og Ariel. Mondelez: Er et internasjonalt næringsmiddelkonsern som sikret seg Freia etter Kraft Foods kjøpte sjokoladefabrikken i 1992. Er store på kjeks og sjokolade i en rekke land. Kontrollerer merkevarer som Toblerone, Daim, Marabou og Milka. Har også flere kjente kjeksmerker som Oreo, Ritz og TUC samt bakerimerket 7 Days.

Er et internasjonalt næringsmiddelkonsern som sikret seg Freia etter Kraft Foods kjøpte sjokoladefabrikken i 1992. Er store på kjeks og sjokolade i en rekke land. Kontrollerer merkevarer som Toblerone, Daim, Marabou og Milka. Har også flere kjente kjeksmerker som Oreo, Ritz og TUC samt bakerimerket 7 Days. Xiaomi: Er en av verdens største produsenter av forbrukselektronikk. I det norske markedet selger Xiaomi smarttelefoner, elsparkesykler, damprenser og robotstøvsugere.

Er en av verdens største produsenter av forbrukselektronikk. I det norske markedet selger Xiaomi smarttelefoner, elsparkesykler, damprenser og robotstøvsugere. Yves Rocher: Den franske kosmetikkgiganten selger en rekke hudpleie- og kosmetikkprodukter, blant annet gjennom egen nettbutikk i Norge.

Den franske kosmetikkgiganten selger en rekke hudpleie- og kosmetikkprodukter, blant annet gjennom egen nettbutikk i Norge. På listen står også Raiffeisen Bank International, GPS-produsenten Comnav technology, næringsmiddelgiganten Bonduelle og et 20-talls andre store internasjonale selskaper.

Kommunikasjonssjefen i Strawberry, Bettina Flatland, skriver i en sms at selskapet var i dialog med Mondelez før boikottbeslutningen.

– Den dialogen resulterte i en avklaring som bekrefter deres tilstedeværelse i Russland, på en måte som ikke er i tråd med våre verdier. Vi er godt i gang med å gå gjennom resten av listen som ukrainske myndigheter har publisert. Vi jobber med å få oversikt over andre lignende koblinger, og vi er og vil gå i dialog der det er nødvendig, skriver hun.

Flere bransjer er inne på Ukrainas svarteliste.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Listen inneholder store multinasjonale selskaper og arbeidsgivere, og arbeidet med å få oversikt over eierstrukturene er omfattende og vil ta tid, men er høyt prioritert hos oss.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.