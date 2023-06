Artikkelen fortsetter under annonsen

– De som boikotter, gjør det fordi Mondelez har virksomhet i Russland. Men følger du det resonnementet, popper det også opp veldig mange andre selskaper. Og hvorfor velger man bare Freia og Mondelez da, spør Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.

Torsdag gikk SAS ut og boikottet Freia. Årsaken var at morselskapet Mondelez nylig havnet på ukrainske myndigheters liste over «internasjonale krigssponsorer», fordi konsernet fremdeles hadde drift – og skatteinnbetalinger – i Russland.

Siden har flere virksomheter, fra Stordalens Strawberry til Den Norske Turistforening (DNT), kastet seg på. Totalt har nå åtte norske virksomheter stanset salget av Mondelez-produkter. Freia fremheves, men Mondelez står også bak selskaper som Philadelphia og Oreo.

– Kaster seg på noe

Forskere og frivillige it-utviklere ved handelshøyskolen i Kyiv har utformet sin egen, tilsvarende liste. Der den fra ukrainske myndigheter teller 29 selskaper, teller den fra handelshøyskolen i Kyiv over 1300 virksomheter som fortsatt opererer i Russland.

Mondelez er å finne på også denne. Det samme er en rekke internasjonale giganter som PepsiCo, Unilever, Spar, Yves Rocher og L'Oréal.

– Det virker som de som boikotter ikke har gjort en grundig jobb med å sette seg inn i verdikjedene og eierstrukturene. De kaster seg på noe, uten at de nødvendigvis har sjekket så nøye selv, sier Næss.

– Skaffer seg goodwill

Helge Thorbjørnsen, professor ved NHH, synes boikotten fremstår noe selektiv og lite prinsipiell.

– Man skaffer seg noe goodwill gjennom en boikott som ikke koster dem all verden. Om det er Strawberry eller SAS, vil de jo ikke tape særlig i form av redusert salg av sjokolade. De kan jo bare gå til Nidar, sier han.

I lys av at også mange andre selskaper fremdeles har drift i Russland, samtidig som de selger produkter i Norge, etterlyser Thorbjørnsen bedre begrunnelse for hvorfor akkurat Mondelez er valgt.

– Det kan virke som noen har hevet seg på et tog, og sikkert med gode intensjoner, men uten å ha satt seg helt inn i alle verdikjeder og eierstrukturer hos leverandørene.

Pressekontakt i SAS, Alexandra Lindgren Kaoukji, sier at SAS har forholdt seg til den offisielle listen fra ukrainske myndigheter.

– De som er der, tar vi bort. Om vi vurderer andre lister har jeg ingen informasjon om per nå, sier hun.

Pressekontakt i Norwegian, Grete Kruse Roald, forteller at Norwegian vil gå gjennom alle leverandører på nytt.

– Taper svært lite

Investeringsdirektør Næss bemerker at for de selskapene som har gått ut og boikottet Mondelez, kommer en svært begrenset del av omsetningen fra salg av Mondelez-produkter.

– Det er jo en boikott som er lett å lage. Hotellkjeder har ikke mye av omsetningen sin fra salg av sjokolade. I tillegg er det mulig å heller kjøpe inn annen sjokolade, så totalt sett taper du svært lite, sier Næss.

– Men hvis du ikke skal selge Cola eller Pepsi, eller en del matvarer, da koster det å boikotte. Da blir det et helt annet spørsmål.

Coop gikk lørdag ut og ba næringsministeren om et møte for å få en prinsipiell avklaring på hvordan forholde seg til selskaper Ukraina har svartelistet.

Nettopp det har Thorbjørnsen ved NHH bitt seg merke i:

– For dagligvarekjedene vil dette være mye mer omfattende, og det er nok derfor de sitter på gjerdet. De ser at implikasjonene kan bli veldig store.

– Skal de være veldig prinsipielle ser de at dette potensielt vil ramme veldig mange produkter. Det er mange andre enn Freia som har like sterk eller svak indirekte tilknytning til Russland, som ikke boikottes.

Rema 1000 opplyser til DN at selskapet følger saken tett og at det er i dialog med Mondelez. Norgesgruppens kommunikasjonssjef Kine Søyland sier til DN at også de er i dialog med Mondelez, og vil gjøre en grundig vurdering.

Er selv investert i Mondelez

Robert Næss forvalter Nordea Stabile Aksjer Global, som sitter på Mondelez-aksjer for omkring fem milliarder kroner. Aksjene utgjør drøyt to prosent av porteføljen. Han understreker at hans meninger om at boikotterne ikke har gjort en grundig jobb ikke er påvirket av investeringen i Mondelez.

– Vi er for så vidt investert i mange andre selskaper på listen til handelshøyskolen i Kyiv også.

– Vil dere selge dere ut av Mondelez?

– Vi gjør jo alltid justeringer i porteføljen, men ut fra informasjonen som nå er kjent, er det ingenting som har fått oss til å gjøre det. Vi har heller ikke gjort noen beslutning på investere mer, sier Næss.

