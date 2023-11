Artikkelen fortsetter under annonsen

En fusjon mellom den norske nettmatbutikken Oda og svenske Mathem er ventet å bli offentliggjort i løpet av de neste dagene, skriver Dagens Industri, som viser til en sak fra den svenske nyhetssiden Breakit.

Oda-sjef Karl Munthe-Kaas har ikke besvart DNs henvendelse torsdag ettermiddag.

Både Oda og Mathem har det børsnoterte svenske investeringsselskapet Kinnevik som største eier. I de to selskapene sitter Kinnevik med eierandel på henholdsvis 27 og 32 prosent.

Oda-posten er verdsatt til 571 millioner svenske kroner, mens Mathem-posten er verdsatt til 330 millioner svenske kroner. I sommer, etter at Kinnevik hadde skrevet ned begge investeringene, sa konsernsjef Georgi Ganev at selskapene måtte konsentrere seg om kjernevirksomheten og gjøre den «så lønnsom som bare mulig».

Både Oda og Mathem har måttet ta ned vekstambisjonene og sågar nedbemanne som følge av økt kapitalkostnad. Oda har riktignok fortsatt veksten også etter pandemien – ifølge konsernsjef Karl Munthe-Kaas som den eneste nordiske aktøren. I tredje kvartal skrev Kinnevik opp Oda-investeringen noe, mens Mathem-investeringen ble skrevet ytterligere ned.

Dagens Industri skriver at fusjonen skal redusere tap og gi synergier, blant annet på teknologisiden.

I fjor omsatte Oda Norway for 2,7 milliarder kroner. Men den heftige veksten har kostet. Oda Norway har hatt samlede underskudd på 1,5 milliarder kroner siden 2014. I desember gikk Kinnevik, Verdane og Summa Equity inn med nye 1,5 milliarder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.