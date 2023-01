Artikkelen fortsetter under annonsen

I stortingsmeldingen parkerer regjeringen et stadig tilbakevendende stridsspørsmål om taxfree, og slår fast at den avgiftsfrie handelen fortsatt skal være en del av finansieringen av luftfarten i Norge, skriver flysmart24.no.

I meldingen heter det at regjeringen vil videreføre Avinor-modellen med selvfinansiering og samfinansiering som i dag sørger for driften av 43 av landets flyplasser.

Seniorrådgiver Kristin Bentdal Larsen i Samferdselsdepartementet bekrefter at dette betyr at taxfree-ordningen fortsetter som vanlig.

– I strategien vil regjeringen videreføre Avinor-modellen med selvfinansiering og samfinansiering, samt opprettholde Avinors samfunnspålagte oppgaver. Det er således ikke lagt opp til å endre dagens finansieringsmodell, der inntekter fra avgiftsfritt salg utgjør en viktig del av Avinors inntekter, opplyser hun til Flysmart24.

Skatteutvalgets forslag om å legge ned taxfree-ordningen møtte kraftige reaksjoner fra både taxfreeaktørene og Avinor, som anslo at det ville bety flere milliarder kroner i tapte inntekter bare for Avinor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.