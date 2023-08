Artikkelen fortsetter under annonsen

En tredjedel av Vinmonopolets varer endrer pris fra 1. september. Blant varene som endrer pris er økningen i gjennomsnitt 5,2 prosent.

– Men for basisutvalget, som utgjør 84 prosent av salget i butikk som treffer flest kunder, er oppgangen 2,5 prosent, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl hos Vinmonopolet til Nettavisen.

Dersom en ser hele Vinmonopolets sortiment under ett, er prisøkningen i gjennomsnitt på 1,6 prosent.

Ifølge Vinpuls, som omtalte prisøkningen først, får 9725 produkter prisøkning fra fredag.

Én fransk konjakk blir 7000 kroner dyrere, 19 produkter blir mer enn 1000 kroner dyrere og 694 produkter går opp med mer enn 100 kroner.

Ifølge nettstedet får 457 røde viner, 342 hvite viner og 113 musserende viner en prisøkning på mer enn 10 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Og for 1500 produkter går prisen ned, sier Nordahl til Nettavisen.

Han sier at det er grossistene som avgjør prisfastsettelsen. Prisendringene skjer tre ganger i året.

– Det er vanlig at prisene endrer seg, men endringen er noe større enn den pleier. Det handler i hovedsak om en svak norsk krone, sier Nordahl til E24.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.