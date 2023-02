Artikkelen fortsetter under annonsen

2022 er et år XXL-aksjonærene helst vil glemme. Sportsutstyrskjeden leverte elendige resultater, tapte markedsandeler i alle land og ble filleristet på Børsen med et fall på rundt 70 prosent.

Da XXL presenterte nok en skuffende kvartalsrapport i fjor høst, hadde XXL-gründer Robert Iversen fått nok. Han møtte forberedt til presentasjonen på Alnabru, der han fyrte løs mot konstituert toppsjef Stein Eriksen og investorkontakt Tolle Grøterud.

– Jeg var en av gründerne i det selskapet her. Og jeg er skuffet over det jeg ser, innledet Iversen, som også var toppsjef i selskapet en årrekke på 2000-tallet.

Iversen pekte blant annet på at XXLs varelager var altfor høyt. Han krevde svar på hvem som var ansvarlig for det.

– Dere to vet like godt som meg at detaljhandel er ikke så forbanna vanskelig. Du kjøper inn i den enden og selger i andre, og så har du et budsjett der imellom. Hvem har ansvaret for dette? Er det samme mann som styrer det nå som styrte det sist gang?

Tidligere XXL-sjef Robert Iversen. Bildet er fra 2003. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Har lastet opp

Iversen hadde flere titall millioner grunner til å være forbannet. Gjennom selskapet Robert Iversen Holding eide han rundt to millioner aksjer, en post som siden 2017 har sunket godt over 80 millioner kroner i verdi.

Nå viser ferske aksjonærlister at Iversen har økt beholdningen med én million aksjer. Det fremgår ikke hva slags kurs aksjene ble kjøpt til, men basert på kursutviklingen i perioden er det grunn til å tro at han har gitt rundt fire millioner kroner for aksjene.

Det har ikke lyktes DN å få en kommentar fra Iversen. For noen uker siden sa Iversen til DN at han generelt sett tror 2023 vil vise hvem som kan kremmerfaget best.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg ser det på følgende måte: De beste, de vinner. Det er når det er litt tøft, at du skiller klinten fra hveten, sa Iversen.

Pål Wibe, som gikk av i fjor sommer etter uenighet med styret om veien videre for selskapet, har også økt aksjebeholdningen med cirka 1,2 millioner aksjer. Fra før eide Wibe 2,2 millioner aksjer gjennom sitt heleide investeringsselskap Nordkronen II, som han kjøpte til kurs ni kroner våren 2020.

Wibe opplyser til DN at økningen i beholdningen kom i forbindelse med XXLs rettede emisjon på 500 millioner kroner før jul, der han tok sin relative andel. Han ønsker ikke å kommentere ytterligere.

Tidligere XXL-sjef Pål Wibe. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Aksjonærene må vente

XXL legger onsdag frem tall for fjerde kvartal, som er kjent som det viktigste i sportsbransjen og varehandelen for øvrig. Kvartalet var preget av aggressive tilbudskampanjer og svake marginer, noe XXL selv kunne melde om i et knusende resultatvarsel rett før jul. Øyvind Mossige i Sparebank 1 Markets venter mer av det samme i første kvartal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I en oppdatering til kundene fra januar med tittelen «bankene er fornøyd, aksjonærene må vente», skriver Mossige at han venter enda større tap i 2023 enn tidligere anslått. Mossige viser videre til at selskapet befinner seg i en likviditetskrise i en periode der markedet bare blir enda mer utfordrende, med fallende etterspørsel og høye varelagre i hele verdikjeden.

– Kombinert med flere selskapsspesifikke utfordringer det vil ta tid å adressere, som for eksempel å skape en sterk posisjon innen egne merkevarer, argumenterer vi for at selskapet trenger mer egenkapital, skriver Mossige.

Mossige tror XXL vil kunne slite med å dekke sine forpliktelser og havne i brudd med lånevilkårene mot slutten av 2023. Dette er en av årsakene til at han fortsatt mener XXL-aksjen vil falle til to kroner, som nesten tilsvarer en halvering fra dagens kurs.

– En betydelig operasjonell snuoperasjon er mulig, men ikke før balansen er fikset, og det kommer til å koste. Den nye konsernsjefen har noen store utfordringer foran seg, skriver Mossige.

Tirsdag rykket også Arctic Securities ut med en salgsanbefaling på XXL, med kursmål tre kroner, ifølge TDN Direkt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.