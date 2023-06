Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo Børs pauset i 12-tiden torsdag handelen i XXL-aksjen. Et kvarter senere meldte XXL at Skatteetaten mener selskapet skylder 139 millioner kroner i skatt for årene 2015, 2016, 2017 og 2018.

Da handelen i aksjen åpnet igjen, falt aksjen seks prosent før den hentet seg noe inn. Hittil i år er XXL ned over 40 prosent på Oslo Børs.

XXLs internprisingsmodell

XXL bestrider skattekravet. Selskapet skriver at det vil forsøke å minske effekten av dette ved å justere skattepliktig inntekt i andre jurisdiksjoner, gjennom mekanismer i relevante dobbeltbeskatningsavtaler mellom Norge og land med en jurisdiksjon som kan gi refusjon.

Gjennom dette grepet regner selskapet med at netto skattekrav vil bli betydelig redusert sammenlignet med de 139 millionene Skatteetaten mener XXL skylder.

Det økte skattekravet kommer etter at Skatteetaten har sett på XXLs internprisingsmodell. Det har gjort at skattbar inntekt for årene 2015 til 2018 er oppjustert, mens det er nedjustert for 2019.

XXL skriver at det er i dialog med Skatteetaten.

Videre har selskapet også oppgitt temaet som en potensiell skatteeksponering i notene til selskapets konsernregnskap, samt et prospekt utgitt tidligere i år.

– Salgsanbefaling

Skattekravet blir meldt dagen etter selskapet kom med resultatvarsel for andre kvartal. Der ble det blant annet meldt om at driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) trolig ville bli negativt i størrelsesorden 25 til 75 millioner kroner.

Det utløste et kortvarig kursras for XXL-aksjen, som på det meste falt rundt 12 prosent. Aksjen hentet seg imidlertid inn mot børsstenging, slik at aksjen summa summarum falt 0,85 prosent.

I forbindelse med resultatvarselet poengterte XXL at markedet er preget av fulle lagre i hele verdikjeden, hvilket resulterer i aggressive og overdrevne kampanjer. Det påvirker også XXLs bruttomargin.

– Vi har en salgsanbefaling på aksjen og et kursmål på én krone. Det er ingenting som er uventet her. Vi har sagt lenge at vi tror selskapet vil bryte med lånevilkår og at det vil trenge påfyll av ny egenkapital, sa analytiker Øyvind Mossige i Sparebank 1 Markets til DN.

I sin seneste analyse har Mossige argumentert for at XXL trenger å hente minst 500 millioner kroner, kanskje så mye som en milliard kroner, i egenkapital.