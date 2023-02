Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag morgen la den hardt pressede sportsutstyrskjeden XXL frem rapporten for fjerde kvartal, som er det viktigste kvartalet for varehandelen. Kvartalet var preget av aggressive tilbudskampanjer og svake marginer, noe XXL selv kunne melde om i et knusende resultatvarsel rett før jul.

Resultat før skatt endte på minus 488 millioner kroner av en omsetning på 2,26 milliarder kroner. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på minus 236 millioner kroner.

Dette er lavere enn hva analytikerne ventet på forhånd.

Da Børsen åpnet klokken ni falt XXL-aksjen umiddelbart rundt åtte prosent. Etter noen minutter tiltok nedgangen og aksjen falt på det meste 14 prosent, før fallet ble reversert til åtte prosent igjen.

Taper markedsandeler

Resultatet tynges blant annet av en nedskrivning av varelageret med 300 millioner kroner. XXL skriver i onsdagens børsmelding at det har iverksatt en «massiv salgskampanje» i alle markeder for å redusere varelageret. XXL har i tillegg kuttet kraftig i innkjøpsbudsjettet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

XXL fikk en kriselav bruttomargin på 33,1 prosent i fjerde kvartal, ned fra 42,3 prosent året før.

Samtidig tapte XXL markedsandeler i samtlige land i fjerde kvartal:

I Norge falt markedet 5,3 prosent i fjerde kvartal, mens XXLs omsetning falt 11,9 prosent

I Sverige falt markedet 8,2 prosent, mens XXLs omsetning falt 16,2 prosent

I Finland falt markedet 4,4 prosent, mens XXLs omsetning falt 9,9 prosent

XXL skriver at salget på konsernnivå har falt fem prosent til rundt 650 millioner kroner i januar. XXL skriver at samtlige markeder fortsatt er utfordrende som følge av lav etterspørsel etter sportsutstyr. Det er ventet at kampanjeaktiviteten vil fortsette for å få ned varelagrene.

XXL hadde likviditetsreserver på 700 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, ned fra 1,1 milliarder kroner i samme kvartal i 2021.

Tror ikke på bedring

Pareto Securities-analytiker Joachim Huse skriver i en epost til DN at «det ikke var noen store bomber» i rapporten, og viser til at selskapet hadde varslet svake resultater på forhånd.

Likevel er det noe svakere enn hva meglerhusene ventet seg. Huse viser til at nedskrivningen av varelageret på 300 millioner kroner og nedskrivningen i forbindelse med exiten i Østerrike.

– Ellers ser vi at januarsalget er ned rundt 5 prosent fra i fjor og det er fortsatt svak etterspørsel og høyt kampanjetrykk i bransjen. Med andre ord, det ser ikke ut som at ting skal bli så veldig mye bedre med det første.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Marerittår

2022 endte med et samlet tap før skatt på 531 millioner kroner og blir et år XXL-aksjonærene helst vil glemme. Selskapet leverte elendige resultater, tapte markedsandeler i alle land, og ble filleristet på Børsen.

Det hele toppet seg rett før jul i fjor, da sportsutstyrskjeden meldte om en krisemotivert kapitalinnhenting, nye avtaler med bankene, exit fra Østerrike og et kraftig fall i både inntekter og resultat i fjerde kvartal.

Østerrike har vært et eneste stort tapssluk for XXL, som sportsutstyrskjeden anslår har påført sportsutstyrskjeden et samlet tap på 700 millioner kroner siden inntoget i 2017.

XXL skriver at det vil forlate Østerrike i løpet av 2023. Det jobbes med flere ulike løsninger, blant annet et salg av virksomheten. Målet er at exiten ikke skal ha noen negative finansielle effekter fremover.

Sjefsavganger

XXL har også gjort større endringer i konsernledelsen. I fjor sommer gikk Pål Wibe av som sjfe konsernsjef etter uenighet med styret om veien videre.

Først et halvt år senere ble det klart at han vil erstattes av Freddy Sobin, som kommer fra rollen som konsernsjef i skjønnhetsgiganten Kicks. Sobin begynner hos XXL senest i mai, og inntil videre er det finansdirektør Stein Eriksen som innehar rollen som konsernsjef.

Les også: Cristina Moreno tar over som sjef for XXL Norge

Kort tid etter Sobin ble presentert som ny konsernsjef, gikk Stine Trygg-Hauger av som sjef for XXL Norge. For to uker siden ble Cristina Moreno presentert som ny norgessjef.

Moreno har vært ansatt i XXL siden oppstarten i 2001, og 45-åringen får nå ansvar for over to tusen ansatte fordelt på 38 varehus rundt om i landet. XXL Norge står for om lag halvparten av konsernets omsetning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.