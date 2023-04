Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag morgen la den hardt prøvede sportsutstyrskjeden XXL frem tall for første kvartal, som var preget av aggressive tilbudskampanjer og pressede marginer.

Selskapet fikk en omsetning på nær to milliarder kroner og et resultat før skatt på minus 284 millioner kroner.

Analytikerkorpset ventet inntekter på 1,9 milliarder kroner og et resultat før skatt på minus 283 millioner kroner for kvartalet som helhet.

Opp på Børsen

XXL-aksjen steg rundt ti prosent på Oslo Børs onsdag formiddag. Aksjen handles imidlertid fortsatt lavere enn for en uke siden. XXLs brannsalg gjorde at kjeden tok etterlengtede markedsandeler, men det gikk på bekostning av marginene. XXL fikk nok en gang en kriselav bruttomargin på 31,4 prosent, mot selskapets langsiktige mål på 40 prosent.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på minus 45 millioner kroner, mot 83 millioner kroner i pluss året før.

XXL asa, resultat per 1. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 1984 1865 6,4 % Driftsresultat (ebit) -239 -113 -% Resultat før skatt -284 -157 -%

Varelageret var på 2,17 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, ned over 150 millioner kroner fra årsskiftet. Selskapet skriver i rapporten at det fortsatt vil prioritere likviditetsstyring frem mot sommeren, men at det venter en normalisering av varelageret i løpet av andre kvartal.

XXLs kommitterte innkjøpsvolum for andre halvår er på bare 60 prosent av snittet de fem siste årene. I årene fremover planlegges det for investeringer på mellom 150 og 200 millioner kroner årlig.

Finansdirektør og midlertidig toppsjef Stein Eriksen ser et normalisert varelager i løpet av andre kvartal. (Foto: Per Thrana) Mer...

Kriseemisjon

2022 ble et år XXL-aksjonærene helst vil glemme. Konsernet leverte et samlet tap før skatt på 531 millioner kroner, tapte markedsandeler i alle land og ble filleristet på Børsen.

Det hele toppet seg rett før nyttår, da sportsutstyrskjeden meldte om en krisemotivert kapitalinnhenting på 500 millioner kroner, nye avtaler med bankene, et kraftig resultatfall og exit fra Østerrike.

Østerrike har vært et eneste stort tapssluk for XXL, med samlet tap på 700 millioner kroner siden inntredenen for seks år siden. Selskapet jobber fortsatt med flere mulige løsninger, som kan innebære et rent salg av virksomheten. Det er allerede blitt besluttet å legge ned tre av åtte varehus samt sentrallageret.

Kapitalinnhentingen på 500 millioner ble gjort til kurs 3,7 kroner, og pengene gikk til nedbetaling av gjeld. Hovedeier Altor tok halvparten av emisjonen, mens gründer og styremedlem Øivind Tidemandsen tok ti prosent.

Ved utgangen av kvartalet var likviditetsreserven på 438 millioner kroner, ned fra 820 millioner samme kvartal året før. Netto rentebærende gjeld var på 889 millioner kroner, mot 980 millioner året før.

Snart ny sjef

Det har vært en rekke endringer i konsernledelsen i XXL det siste året. I fjor sommer gikk Pål Wibe av som konsernsjef etter uenighet med styret om veien videre.

Først et halvt år senere ble det klart at Wibe vil erstattes av Freddy Sobin, som kommer fra rollen som konsernsjef i skjønnhetsgiganten Kicks. Sobin begynner hos XXL om en ukes tid.

Kort tid etter Sobin ble presentert som ny konsernsjef, gikk Stine Trygg-Hauger av som sjef for XXL Norge. I januar ble Cristina Moreno presentert som ny norgessjef. XXL Norge står for rundt halvparten av konsernets omsetning.