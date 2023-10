Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært en marerittaktig reise for XXL-aksjonærene de to siste årene. Fredag la den kriserammede sportsutstyrskjeden frem nok en kvartalsrapport, preget av sviktende salg og pressede marginer.

I tredje kvartal falt omsetningen med ti prosent, sammenlignet med samme kvartal året før, mens resultat før skatt endte på minus 190 millioner kroner.

– Dessverre er vi hverken stolte eller fornøyde, sa den nye konsernsjefen Freddy Sobin under kvartalspresentasjonen ved hovedkontoret på Alnabru.

Markedet har vært preget av svak etterspørsel, høye varelagre og aggressive salgskampanjer, noe som har medført kriselave marginer for XXL. I kvartalet endte driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 35 millioner, ned fra 187 millioner kroner året før.

XXLs varelager er betydelig redusert, men de dyreste varene skiller seg fortsatt ut som usedvanlig tungsolgte. Dette binder opp mye kapital og legger press på likviditeten.

– Vi ser at produkter med høyere prispunkter har betydelig høyere omsetningstid. I noen kategorier er det – for å være helt ærlig med dere – total stillstand. Dette er selvfølgelig utfordrende for oss.

XXL asa, resultat per 3. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 5911 6492 -8,9% Driftsresultat (ebit) -643 -108 -% Resultat før skatt -783 -91 -%

Tar innpå XXL

XXL har de siste årene slitt med fallende markedsandeler. I det norske markedet – som står for rundt halvparten av konsernets inntekter – har XXLs omsetning falt 8,6 prosent de siste 12 månedene. Til sammenligning er markedet ned 3,8 prosent.

I tredje kvartal fikk XXL Norge en negativ omsetningsvekst på 10,9 prosent, målt mot samme kvartal året før.

For den plagsomme konkurrenten Sport Outlet ser det helt annerledes ut. I tredje kvartal endte omsetningsveksten på 14 prosent, inklusive nyetableringer, mens den organiske veksten var på syv prosent, ifølge daglig leder Tor-Andre Skeie.

Kjeden omsatte altså for rundt 500 millioner, mens XXL Norge omsatte for 1015 millioner kroner.

– Sport Outlet nærmer seg 50 prosent av XXL, hvis man ser på tredje kvartal, konstaterer Skeie.

– Markedsandelen vår har bare vokst og vokst, mens XXL har tapt over en lengre periode, legger han til.

Ifølge Skeie hadde Sport Outlet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 100 millioner kroner forrige kvartal. Resultat før skatt var rundt 90 millioner.

– Vekst er viktig, men vi er selvfølgelig opptatt av at det også skal være igjen penger på bunnlinjen. Driften må være bærekraftig, sier Skeie.

– Hvorfor lykkes Sport Outlet?

– Riktige varer til lave priser. Kundene er bevisste og smarte.

XXLs kommunikasjonsdirektør Jan Christian Thommesen sier følgende om Sport Outlets vekst:

– Vi kommenterer generelt ikke på forhold ved våre konkurrenter, men det er alltid bra med konkurranse. Det skjerper oss. Retningen vi nå har staket ut, der vi skal erstatte kapitalintensive varer med lave og medium prispunkter med høy verdi for pengene, den er solid.

Thommessen viser til samarbeidet med Stormberg og relanseringen av merket Mackenzie.

– Dette tror vi sterkt på i tiden fremover – også opp imot konkurransen.

Den forhandlereide sportskjeden Stadion økte omsetningen med 1,7 prosent forrige kvartal, ifølge toppsjef Gisle Daviknes. Sport Holding, som blant annet eier Intersport og Sport 1, vil foreløpig ikke dele tall.

Nye eiere

I løpet av de fire siste kvartalene har XXL tapt nesten 1,3 milliarder kroner. Markedsverdien av egenkapitalen er nå skarve 900 millioner kroner, etter et kursfall på 97 prosent siden høsten 2020.

I løpet av det siste året er det blitt gjennomført to krisemotiverte kapitalinnhentinger på litt over én milliard kroner til sammen. I sommer ble det hentet rundt 500 millioner kroner, der flere av de største eierne bidro. XXL-gründer Øivind Tidemandsen glimret imidlertid med sitt fravær.

I forrige uke skrev SEB-analytiker Håkon Fuglu at han tror XXL må hente ytterligere en halv milliard neste år, grunnet en presset likviditetssituasjon. Ved utgangen av tredje kvartal hadde XXL en likviditetsreserve på 782 millioner og netto rentebærende gjeld 862 millioner.

– Vi har hentet nok penger til å gjennomføre planen vår. Dette gir XXL vesentlig bedre mulighet til å lykkes på lang sikt. Markedet får vi ikke gjort noe med, og vi ønsker heller ikke å spekulere i hvor lang tid det tar før markedet normaliseres. Planen er at XXL skal være styrket når det skjer, sier konsernsjef Sobin til DN.

I starten av oktober ble det klart at den britiske retailgiganten Frasers Group hadde sikret seg en eierandel på 9,75 prosent av XXL. Transaksjonen gjorde det Mike Ashley-kontrollerte selskapet til nest største eier, foran Ferd og bak Altor.

I starten av oktober ble det klart at den britiske retailgiganten Frasers Group hadde sikret seg en eierandel på 9,75 prosent av XXL. Transaksjonen gjorde det Mike Ashley-kontrollerte selskapet til nest største eier, foran Ferd og bak Altor.

XXL-aksjen steg over 60 prosent da Frasers-kjøpet ble kjent, men har siden falt nesten 40 prosent. Fredag stiger aksjen marginalt.