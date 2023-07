Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har snart gått to måneder siden XXL-gründeren uventet valgte å forlate styret. Tidemandsen hadde da vært styremedlem siden XXLs spede start i år 2000 og skulle etter planen sitte frem til 2024.

Parallelt med Tidemandsens avgang besluttet styret å foreslå Synsam-konsernsjef Håkon Lundstedt som ny styreleder etter Hugo Maurstad. Tidemandsen valgte som eneste storaksjonær å stemme imot forslaget.

Til DN forklarer Tidemandsen at det ikke lå noen vonde følelser bak.

– Jeg mente det var uklokt med både ny konsernsjef og styreleder. Det var ikke personlig eller fordi Lundstedt var ukvalifisert. Det var situasjonsbestemt og fordi jeg ønsket å ha en styreleder som kjente selskapet mer inngående, sier Tidemandsen.

– Ingenting med det å gjøre

Allerede samme måned som Tidemandsen gikk av, hadde Freddy Sobin tiltrådt som selskapets nye konsernsjef. Sobin kom fra rollen som konsernsjef for kosmetikkselskapet Kicks. Tidemandsen mente endringene i selskapet gikk for raskt.

– Styreleder og konsernsjef er de to viktigste rollene i et selskap, og jeg mente det var unødig høy risiko at to personer uten erfaring fra XXL skulle bekle disse.

Tidemandsen avviser imidlertid at dette var bakgrunnen for at han trakk seg fra styret.

– Det har ingenting med det å gjøre. Jeg gikk ut av styret og ble erstattet av Ronny Blomstedt, en mann jeg kjenner utmerket og med like god retail-erfaring som meg. I tillegg er han bedre på omnichannel, altså samspillet mellom butikk og nett. I sum mener jeg han derfor kan tilføre XXL enda mer enn jeg kan, sier han.

Tidemandsen fortsetter:

– Det viktigste med styret er å ha de beste folkene, ikke nødvendigvis at eierne skal være representert.

XXL-aksjen falt torsdag nesten ti prosent til kurs 1,6 kroner, som er en ny bunnotering. For øyeblikket er markedsverdien av egenkapitalen på 630 millioner kroner, etter et kursfall på nesten 90 prosent siden høsten 2021.

Som nest største aksjonær har Tidemandsen fått et papirtap på rundt en halv milliard kroner i denne perioden, ifølge DNs beregninger, men Tidemandsen understreker at han fortsatt har tro på konseptet og at aksjene forblir i hans besittelse.

– XXL er et fantastisk konsept og selskap. Tar man de rette grepene har selskapet en god fremtid selv om det per nå er et tøft marked, men jeg mener vi må se det større bildet. Jeg planlegger å sitte på aksjene og tror vi skal klare å snu den negative utviklingen. Jeg har stor tro på ny konsernsjef Sobin og den nye administrasjonen, sier han.

Tidemandsen erkjenner at selskapet har likviditetsproblemer og at risikoen øker når markedet befinner seg i en lavkonjunktur, men fastslår at XXL må forbedre driften uavhengig av markedet. Han hevder at det er en rekke områder av driften som nå oppgraderes.

– Hvilke aspekter ved bedriften er det som forbedrer seg?

– Det forblir en forretningsmulighet, sier Tidemandsen lurt.

– Beste fra to verdener

I tillegg til å være tungt investert i XXL, har Tidemandsen vært med å bygge opp andre forbrukerkonsepter, deriblant elektrokjeden Power og møbel- og interiørkjeden Home & Cottage. I førstnevnte eier Tidemandsen 45 prosent av aksjene, mens han bekler rollen som daglig leder i sistnevnte.

Detaljhandel er blant bransjene som har opplevd en kraftig reduksjon i etterspørsel grunnet inflasjon og økende resesjonsfrykt. Tidemandsen mener at selskaper som opplevde store oppsving under pandemien slik som møbel, elektronikk, bil og sport vil oppleve redusert etterspørsel på kort sikt grunnet trangere økonomi for folk flest.

Han ser imidlertid store muligheter for bransjen og mener at en hensiktsmessig kombinasjon av fysiske og virtuelle butikker er nøkkelen for fremtidig lønnsomhet.

– Det er ikke lenge siden alle mente detaljhandel var dødt og at netthandelen ville overta markedet. Fasiten er imidlertid at man må være god på både klassisk retail og netthandel – da får man det beste fra to verdener. Innenfor elektronikk ser vi fremdeles at de tradisjonelle aktørene Elkjøp og Power er størst, til tross for inntoget av Amazon og andre netthandelsaktører.

– Dette er fordi de er blitt gode på netthandel samtidig som de har den enorme fordelen ved å ha fysiske butikker. For eksempel blir to tredjedeler av Powers nettomsetning hentet i butikk, avslutter han.