Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg har hatt mange beilere. Jeg har alltid takket nei, senest for kort tid siden da en finansiell investor ville inn. Men dette er annerledes, sier Steinar J. Olsen (52) der han står på Sørlandssenteret utenfor Kristiansand, med XXL- og Stormberg-butikk vegg-i -vegg, sammen med den nyansatte konsernsjefen i XXL, Freddy Sobin (41).

– Hvorfor er dette annerledes?

– Fordi XXL blir en industriell partner med en sterk posisjon i hele Norden, noe som betyr at Stormberg får en unik mulighet til å øke vårt salg i markeder det er krevende å gå inn i alene. Et slikt kompaniskap er avgjørende for å lykkes i vår nordiske ekspansjon, mener Olsen.

– Og hvem av dere tok initiativ til at partnerskapet også skulle innebære at XXL kommer inn på eiersiden i Stormberg?

– Vi har hatt en dialog gjennom høsten og vinteren. Så var det XXL som også ønsket eierskap, sier Olsen.

XXL kjøper i første omgang 15 prosent av Stormberg – med opsjon på å kjøpe seg opp til 49 prosent. Hva XXL betaler er hemmelig.

– De pengene skal jeg primært bruke til å kjøpe aksjer i XXL, sier Olsen.

XXL + Stormberg = Sant Stormberg, med hovedkontor i Kristiansand, produserer og selger klær, sko og turutstyr. Selskapet har 200 ansatte og over 20 egne butikker i Norge samt to like over svenskegrensen. Selskapet, som eies av gründeren Steinar J. Olsen, omsatte for 238 millioner kroner i fjor kroner. Børsnoterte XXL har over 80 varehus i Norge, Sverige og Finland. Konsernet omsatte for 8,4 milliarder kroner i fjor. Avtalen selskapene nå har inngått innebærer at XXL i første omgang kjøper 15 prosent av Stormberg med opsjon på å kjøpe seg opp til 49 prosent. Stormberg skal ifølge avtalen blant annet utvikle og produsere både klær, sko og sportsutstyr for XXL som vil bli solgt som egne XXL-merkevarer. I tillegg skal XXL selge Stormberg-produkter.

Kontroll med hele verdikjeden

På børsen har XXL vært en katastrofe med verdifall på nesten 80 prosent det siste året i takt med et sviktende sportsutstyrsmarked. Noe av kritikken mot XXL har vært manglende kontroll med hele verdikjeden fra butikk og helt ned til produsentene. Det er primært denne kompetansen XXL håper på å få gjennom partnerskapet med Stormberg.

– XXL har lenge snakket om at vi skal styrke satsingen på egne merkevarer. Nå gjør vi det. Vi ønsker å styrke lavprisposisjonen i XXL og ta tilbake markedsandeler i et viktig segment. Samtidig er dette også en viktig satsing for å styrke XXLs marginer, sier Freddy Sobin. Han hadde sin første dag som konsernsjef i XXL forrige tirsdag.

Avtalen innebærer at Stormberg og XXL skal samarbeide om utvikling og produksjon av i første omgang turklær og turutstyr XXL. Produksjonen skal foregå på de samme kinesiske fabrikkene Stormberg får deres produkter fra.

– Vi er helt i startgropen her. Det er for tidlig å si så mye med om hvilke resultater dette partnerskapet vil få fremover, men vi kommer etter hvert også til å se på muligheten for nye satsinger sammen, sier Sobin.

Stormberg-eier Steinar J. Olsen ser muligens litt skeptisk ut, men bedyrer at han har stor tro på partnerskapet med XXL-sjef Freddy Sobin. (Foto: Tomm W. Christiansen) Mer...

Artikkelen fortsetter under annonsen

Krevende marked

Første kvartal økte omsetningen for de store sportsutstyrskjedene marginalt. Aktørene er preget av høyt kostnadspress og sviktende privatøkonomi.

Også for Stormberg ble fjoråret tøft med en omsetning på 238 millioner kroner mot 265 millioner kroner året før. Steinar J. Olsen vil foreløpig ikke ut med hvordan bunnlinjen ble.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er ingen tvil om at det er et utfordrende marked. Men vi tok markedsandeler i første kvartal, sier Sobin i XXL.

– Det var vel takket være brannsalget til lave priser fra et altfor stort lager?

– Jeg ser noen mener det. Og la meg si det slik; jeg håper vi i fremtiden skal ha langt lavere lagernivåer enn vi har hatt den siste tiden, ja.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.