En omstridt opsjonspakke skapte splid internt i kryptoselskapet Harmonychain, da den ble lansert i fjor vår. Det fikk teknologidirektør, storaksjonær og styremedlem Christian Rustad til å ta eget selskap til forliksrådet. I en børsmelding mandag ettermiddag kommer det frem at Rustad vant frem med klagen. Der står det:

«Generalforsamlingen i Harmonychain AS sitt vedtak i punkt 8 i generalforsamlingsprotokollen er ugyldig.»

Punkt åtte i fjorårets generalforsamling inneholder en større diskusjon om tildeling av 42 millioner opsjoner, som tilsa at mengden av selskapets aksjer skulle økes med 25 prosent.

Hele tre fjerdedeler av opsjonene var opprinnelig tiltenkt fire sentrale personer i selskapet:

Daværende styreleder Bjørn Zachrisson ble tildelt 15 millioner opsjoner.

Administrerende direktør Ola Stene-Johansen, daværende styrerepresentant Tore Sviland og finansdirektør Ben Miklozek ble tildelt 5,7 millioner opsjoner hver.

Harmonychains børsverdi er på skarve 111 millioner kroner, og selskapets to største aksjonærer er Rustad og Zachrisson. De har knappe 20 prosent av aksjene hver.

Reagerte

Rustad reagerte på tildelingen og klagde inn opsjonstildelingen i fjor sommer. Klagen fulgte en lengre disputt mellom styret og dets leder Zachrisson på den ene siden og Rustad på den andre. Denne feiden dreide seg blant annet om Rustads bonuser.

I innkallingen til generalforsamlingen i april gjorde Harmonychain et nummer ut av at Rustad – som den eneste av selskapets ledende ansatte eller styremedlemmer – allerede har en «spesial bonusavtale».

Mandag ettermiddag har det ikke lykkes DN å komme i kontakt med Rustad. I en kort kommentar sier Zachrisson at han ikke vil kommentere saken, og viser til at han ikke lenger sitter i selskapet styre.

Stupt på børs

Rustad er en av Harmonychains gründere. Selskapets forretningsidé er å utvikle en databrikke som skal utvinne kryptovalutaene Dogecoin og Litecoin på en mer effektiv måte enn dagens teknologi, har DN tidligere fått opplyst. Selskapet har imidlertid vært rammet av en lang rekke forsinkelser.

Så sent som i februar meldte selskapet at det trengte påfyll av kapital, da det viste seg at Harmonychain «ikke har tilstrekkelige finanser» til å starte produksjon av en type minere selv dersom selskapets prototype skulle vise seg å fungere i andre kvartal.

Selskapet har hatt en rekke kjendisinvestorer på eiersiden, men de fleste er senere forsvunnet ut. NHH-professor og finansguru Thore Johnsen var inntil nylig fortsatt med i styret. Dagens styre består av totalt ny medlemmer, deriblant Rustad, og ledes av Yngve Johansen Bolstad.