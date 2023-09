Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorene kjøpte 367.450 aksjer hver, ifølge en oppdatering fra tjenesten Holdings. Med en emisjonskurs på 1,40 kroner, tilsvarer det 514.430 kroner.

Ifølge Holdings hadde hverken Arne Fredly eller Tore Aksel Voldberg aksjer i selskapet fra før. Sistnevnte har imidlertid vært ut og inn av aksjen en rekke ganger de seneste årene.

Fra før var det kjent at både Inge Berg (Nordlaks) og Petter Stordalen kjøpte aksjer for henholdsvis 97 og 59 millioner kroner i kapitalutvidelsen.

Atlantic Sapphire Ble startet av tremenningene Johan Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik sammen med danske Thue Holm i 2010.

Atlantic Sapphire bygger verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for laks i Homestead i Florida, med et mål om å produsere 220.000 tonn sløyd laks innen 2031. Første fase er nå ferdigstilt, mens fase 2 er under bygging

Selskapet hadde tidligere også et anlegg i Danmark, men det brant ned september 2021

Atlantic Sapphire er det første selskapet som produserer laks på land i stor skala

I 2022 omsatte selskapet for 19 millioner dollar, og tapte 62 millioner dollar på driften

Totalt hentet Atlantic Sapphire inn 702 millioner friske kroner. Pengene skal brukes til å oppnå lønnsom drift i fase 1 av anlegget i Florida, sikre at selskapet ikke er i brudd med lånebetingelsene og fullføre investeringene i fase 1 og 2 av anlegget. I tillegg skal det sikre selskapet en kontantbuffer.

Tore Aksel Voldberg har vært ut og inn av Atlantic Sapphire-aksjen en rekke ganger de seneste årene. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

Finske pensjonister

Blant andre aktører som har kjøpt aksjer i Atlantic Sapphire de seneste dagene, og trolig i emisjonen, er finske Varma Mutal Pension Insurance Company. Fondet har kjøpt 2,1 millioner nye aksjer, og har dermed en beholdning på 7,3 millioner aksjer.

Tidligere Arctic Securities-megler Alexander Borgen har ifølge Holdings kjøpt 548.433 aksjer. Samtidig har Borgano as solgt 1,0 millioner aksjer.

DN har tidligere skrevet at Arctic Securities har fått kritikk av Finanstilsynet for manglende håndtering av interessekonflikter da Borgano as kjøpte aksjer i nettopp Atlantic Sapphire mens Borgen jobbet i Arctic Securities som da var tilretteleggere i flere emisjoner. Borgano as er investeringsselskapet til Borgens far, Jan Magne Borgen, mens Alexander Borgen selv eier 25 prosent av selskapet. Alexander Borgen jobber ikke lengre i Arctic Securities, får DN opplyst av selskapet.

Handles over emisjonskurs

Etter Atlantic Sapphire publiserte sin halvårsrapport 24. august har aksjekursen til selskapet stupt. I rapporten ble det opplyst at selskapet hadde problemer med veksten av laks som følge av for høye vanntemperaturer. Det ville føre til lavere omsetning, og brudd på lånebetingelser.

Påfølgende dag ble aksjekursen halvert, før den dagene etter ble halvert igjen til nivåer under to kroner.

Da meldingen om kapitalinnhenting til kurs 1,40 kroner kom, var det en kurs rundt 20 prosent under sluttkursen den dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet har nå installert ekstra vannkjølere, og sier at det har kontroll på produksjonen. Kapitalinnsprøytningen gjør at det også har kontroll på finansene.

Dagene etter emisjonen har kursen holdt seg over emisjonskursen. Mandag ettermiddag er aksjekursen ned 6,7 prosent til 1,60 kroner. Det er 15 prosent over emisjonskursen.

Det var meglerhusene DNB Markets og Arctic Securities som var tilretteleggere i emisjonen. DNB er også selskapets bankforbindelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.