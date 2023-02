Artikkelen fortsetter under annonsen

Oppdretteren Grieg Seafood fikk inntekter på 1,6 milliarder kroner, og et operasjonelt driftsresultat på 156 millioner kroner i fjerde kvartal, fremgår det av selskapets ferske kvartalsrapport.

Ifølge estimater innhentet av Infront var det ventet at selskapet ville omsette for 1,50 milliarder kroner og få et operasjonelt driftsresultat på 159 millioner kroner.

Selskapet selv rapporterte allerede 17. januar slaktevolumet for kvartalet, som endte på 21.200 tonn. Mest fisk slaktet selskapets virksomhet i Finnmark, med 12.800 tonn.

– 2022 var et rekordbra år for Grieg Seafood. I løpet av vår 30 år lange historie har vi aldri sett et høyere operasjonelt driftsresultat eller slaktet like mye fisk, sier konsernsjef Andreas Kvame i en børsmelding.

Grieg Seafood Børsnotert lakseselskap med produksjon i Norge og Canada. Hadde tidligere virksomheten på Shetland, men den ble solgt i 2021

I Norge har selskapet produksjon i to regioner, Rogaland og Finnmark, mens det i Canada produserer fisk i British Columbia og bygger opp virksomhet i Newfoundland

Hovedkontoret ligger i Bergen

Grieg-familien fra Bergen eier rundt halvparten av selskapet, mens Folketrygdfondet er nest størst eier med knapt fem prosent

Kraftig økning

Både på topplinjen og nedover i regnskapet blir det tydelig at 2022 var et godt år for Grieg Seafood. Omsetningen for hele fjoråret økte fra 4,6 milliarder kroner i 2021, til 7,2 milliarder, mens det operasjonelle driftsresultatet endte på et rekordhøyt nivå på 1,7 milliarder kroner.

I 2021 ble det operasjonelle driftsresultatet til sammenligning på 442 millioner kroner.

Selskapet venter fortsatt høye priser i 2023, og viser til en vekst i det globale slaktevolumet, men samtidig begrenset vekst på tilbudssiden. Det opplyses om et mål om en kontraktsandel på mellom 20 og 50 prosent. Den norske virksomheten ventes å ha en kontraktsandel på 15 prosent i 2023.

For inneværende år anslås det et samlet slaktevolum på 82.000 tonn. I fjor ble det samlede slaktevolumet på 84.700 tonn.

Grunnrenteskatt skaper usikkerhet

Grieg Seafood produserer laks i Vest-Canada, og bygger seg sakte opp også i Øst-Canada, men det er i Norge at selskapet har det meste av virksomheten sin.

I Norge er det som kjent innført grunnrenteskatt på lakseproduksjon i sjø med virkning fra 1. januar, selv om skatten trolig ikke vedtas i Stortinget før til våren. Detaljene er følgelig ikke kjent.

Grieg Seafood er blant selskapene som før jul la tillatelsene sine for oppdrett i sjø i egne aksjeselskaper.

– Det ble gjort for å isolere skatteobjektene som vil få den nye skatten, sa Kvame til DN den gangen.

