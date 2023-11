Artikkelen fortsetter under annonsen

Den bergensbaserte lakseoppdretteren leverer et operasjonelt driftsresultat på minus 86 millioner kroner i tredje kvartal, viser den ferske kvartalsrapporten tirsdag.

Det er et fall fra et positivt operasjonelt driftsresultat på 145 millioner kroner i samme periode i fjor, og en del lavere enn de 38 millionene i minus som analytikerkorpset hadde ventet på forhånd, ifølge TDN Direkt.

Det operasjonelle driftsresultatet sier noe om den rene driften av selskapet og tar ikke hensyn til hvor mye fisken i merdene har steget eller falt i verdi i løpet av kvartalet.

– Jeg er ikke fornøyd med resultatet, sier Grieg-sjef Andreas Kvame i kvartalsmeldingen.

Grieg Seafood-aksjen faller syv prosent ved børsåpning tirsdag.

Prioriterte å bygge biomasse

Salgsinntektene var på 1,2 milliarder kroner i kvartalet, ned fra 1,7 milliarder kroner.

Slaktevolumet var på 12.245 tonn fisk. Ifølge selskapet var det i kvartalet lave slaktevolumet for å konsentrere seg om å la fisken vokse og bygge opp biomassen. Det har igjen ført til økte kostnader per kilo laks produsert. Toppsjef Kvame sier videre at driften ble rammet av ulike biologiske utfordringer, som spiro i Finnmark, slakting av fisk med lav vekt på grunn av tidligere utbrudd av fiskesykdommen ILA i Rogaland og sesongmessige biologiske utfordringer i British Columbia.

– Dessverre reduserte disse hendelsene prisoppnåelsen og inntjeningen, sier Kvame.

Han sier at de nå skal snu hver eneste sten i regionene for å komme tilbake på riktig spor. Det er blitt satt i gang tiltak som vaksinasjonsprogrammer mot ILA og vintersår, i tillegg til UV-filter for å forhindre spiro fra å komme inn i smoltanleggene.

På grunn av de lange produksjonssyklusene for laks vil det ta noe tid før man ser effekten av tiltakene, sier han.

Grieg Seafood, resultat per 3. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 5082 5524 -8% Driftsresultat (ebit) 496 1215 -59,2% Resultat før skatt 542 1340 -59,6%

Kutter igjen

Oppdretteren kutter nå nok en gang i slaktevolumene for inneværende år.

Da selskapet la frem tall for tredje kvartal i fjor anslo det slaktevolumet for 2023 å være 87.000 tonn. Dette ble siden kuttet til 82.000 tonn, så til 80.000 tonn, så til 78.000 tonn og nå til 76.000 tonn.

For 2024 venter Grieg Seafood et slaktevolum på 85.000 tonn laks. På forhånd var det ventet et slaktevolum i 2024 på 89.700 tonn, ifølge Infront-konsensus blant ni analytikere, skriver TDN Direkt.

Fortsetter milliardinvestering

Grieg Seafood har frem til nylig satt alle investeringer på vent som følge av grunnrenteskatten som ble lagt frem i fjor. Det opprinnelige forslaget var en sats på 40 prosent, som kommer i tillegg til den ordinære selskapsskatten på 22 prosent. Etter flere runder vedtok Stortinget til slutt en grunnrenteskatt på 25 prosent.

Mandag kveld varslet Grieg at det har besluttet å gå videre med en tidligere planlagt investering i en ny enhet ved smoltanlegget i Finnmark. Det skal investeres 1,1 milliarder kroner og selskapets årlige post-smoltproduksjonen i regionen vil øke fra 1800 tonn til 4800 tonn.

Grieg-aksjen har falt rundt to prosent hittil i år. Selskapet prises til 8,2 milliarder kroner på Oslo Børs.