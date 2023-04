Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag er det høring i Stortingets finanskomité om grunnrenteskatt i laksenæringen, som er foreslått til 35 prosent. Dagen etter drar en delegasjon fra Norge til Færøyene, for å møte representanter for oppdrettsnæringen og myndigheter der borte. De som reiser er:

Geir Pollestad (Sp), stortingspolitiker, leder av finanskomiteen og saksordfører for grunnrenteskatten

Mona Nilsen (Ap), stortingspolitiker i finanskomiteen

Lars Vangen (Sp), statssekretær for finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Flere politiske rådgivere

– Sp og Ap mener at det er relevant. Vi skal ikke være redd for kunnskap. Derfor har vi besluttet å ta turen over, møte myndigheter og selskaper. Vi forstår også at det foregår en debatt der om deres egen modell, og om de kan lære noe fra den modellen som er forslått i Norge, sier Pollestad.

Står på sitt

Bransjeforeningen Sjømat Norge har bedt om at modellen for grunnrenteskatt som skal innføres i Norge forkastes, og at det heller utredes en modell basert på den færøyske varianten – med visse justeringer.

På Færøyene betaler selskapene en progressiv avgift, basert på både en normpris og en normkost. Avgiftene er nylig foreslått oppjustert av landets flertallsregjering. Det er et trinnsystem, hvor skattesatsen øker i takt med lakseprisen. Dersom lakseprisen stiger til over 119 norske kroner per kilo blir avgiften på 20 prosent, om justeringene blir vedtatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Grunnen til at vi ikke har gått for en slik modell, er at det er en bruttomodell, som ikke er basert på overskudd, sier Pollestad.

– Åpner dere nå døren på gløtt for å endre modell?



– Nei, det gjør vi ikke. Det er uaktuelt for oss å gå inn for en modell hvor en kan måtte betale mange milliarder kroner i skatt selv om en ikke har overskudd. Det må ikke tolkes i den retningen, men når den færøyske modellen er så mye omtalt, må vi få mer kunnskap om den. Så opplever vi også at de på Færøyene er interessert i modellen vår, sier Pollestad.

– Så du avviser bestemt at det kan bli endring i Norge?

– Vi skal ha god kunnskap. Vi har vurdert den færøyske modellen også underveis, men vi ønsker som sagt mer kunnskap om den. Så er det ikke slik av vi løper fra det som er foreslått her, sier Pollestad.

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt i havbruk Skattesatsen settes til 35 prosent, ned fra opprinnelig foreslått 40 prosent.

Det foreslås også en produksjonsavgift på 90 øre per kilo, men naturressursskatt droppes.

Det legges opp til et bunnfradrag på 70 millioner kroner.

Forslaget om normpriser basert på Nasdaq-prisen droppes, men det skal opprettes et uavhengig. prisråd fra 2024. For 2023 setter selskapene selv markedsverdi ved merdkant.

For investeringer gjort før 1. januar 2023 gis det fradrag gjennom avskrivninger.

Vertskommunene kommer noe bedre ut enn det opprinnelige forslaget.

Regjeringen anslår ikke hvor stort proveny forslaget vil gi, men skriver at det vil variere fra år til år.

Lovforslaget ble presentert tirsdag 28. mars. Det skjedde etter at saken først ble presentert 28. september 2022, og sendt på høring til 4. januar. Det kom inn over 400 høringssvar i saken.

Saken sendes nå til Stortinget for behandling i vår.

Nilsen: – Kunnskap er alltid bra

Mona Nilsen fra Arbeiderpartiet sier at hun reiser først og fremst for å få mer kunnskap om den færøyske modellen.

– Kunnskap er alltid bra. Det er den modellen som næringen har trukket frem som et ønsket alternativ. Vi ønsker å få mer kunnskap om hvordan myndighetene og næringen der ser på den, styrker og svakheter og lignende. Noen av aktørene ønsker også å høre litt om den norske grunnrenteskatt-modellen som den norske regjeringen har lagt frem, sier Nilsen.

– Åpner dere med dette for å endre modellen i Norge?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Utgangspunktet vårt står fast. Det er den fremlagte modellen som ligger til grunn. Så har vi sagt at vi ønsker et bredt forlik på Stortinget. det kan være enkelte elementer i den modellen som vi kan se på, og tilpasse, om det er ønskelig. Den norske grunnrenteskatt-modellen står vi fast på, sier Nilsen.

Sjømat Norge: Positivt

Toppsjef Geir Ove Ystmark i bransjeforeningen Sjømat Norge reagerer positivt når han får høre om turen.

– Det er positivt at de tar turen til Færøyene og det er viktig at de tar turen før finanskomiteen skal inngi sin innstilling og før de konkluderer på hva de skal vedta, sier han.

Ystmark mener at turen ideelt sett skulle ha vært gjennomført før regjeringen ga sin innstilling til den nye skatten.

– Men det er ikke for sent. De kan lære flere ting på Færøyene. En ting er å se på andre modeller, men det aller viktigste er å se at Færøyene har et helt annet og lavere samlet skattetrykk enn vi har i Norge. De har lavere selskapsskatt, ingen formuesskatt og gratis tildelinger av laksetillatelser. Færøyene har også forkastet et tilsvarende høyskatteregime som nå foreslås i Norge, sier han.

Sjømat Norge-toppen håper at stortingspolitikerne ser at det samlede skattetrykket for norske lakseoppdrettere blir for høyt, og at de ser behovet for å utrede flere modeller – og få til en overgangsløsning mens det arbeidet pågår.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Her avbildet under en tur med norske politikere til Færøyene (Foto: Anders Furuset) Mer...

Bjørnstad: – Kjempebra

Frp avviser den foreslåtte grunnrenteskatten i havbruk. Partiet ønsker å samtale med de borgerlige partiene om et alternativt opplegg, for å være klare til å endre skatten dersom de vinner valget i 2025, meldte Intrafish torsdag.

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad applauderer den planlagte turen til Færøyene.

– Det er kjempebra at de reiser, men det er synd om de har bestemt seg på forhånd. Jeg håper at de tar med seg mye tilbake fra Færøyene generelt når det gjelder skatter og avgifter. I sum har de langt lavere skatter der enn i Norge. Jeg håper at Pollestad innser at det ikke er veldig lurt å låse seg til modellen de har presenter, sier han.

Sjømat Norge-tur i vinter

I månedsskiftet februar/mars arrangerte bransjeforeningen Sjømat Norge en tilsvarende «studietur» til Færøyene. Da var det kun to stortingspolitikere som ble med, Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Alfred Bjørlo (V). I tillegg var det tre lokalpolitikere med, to fra Arbeiderpartiet og en fra Høyre.

– Vi har fått en god miks av politikere, både lokale og nasjonale, så kunne det selvsagt har vært flere rikspolitikere, men det er kanskje preget av at det er vinterferie, sa toppsjef Geir Ove Ystmark da Intrafish spurte ham om han var fornøyd med deltagelsen av politikere.

Delegasjonen som reiste med Sjømat Norge besøkte blant annet to av de tre lakseselskapene som produserer laks på Færøyene, industridepartementet samt Landsstyret (landets parlament).

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.