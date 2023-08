Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag ble det kjent at laksegiganten Mowi vil anlegge søksmål mot staten. Dette fordi selskapet mener at bunnfradraget i lakseskatten er diskriminerende, og i strid med EØS-regelverket.

Selskapet mener også regelverket mot tilbakevirkende kraft kan være brutt, da det ikke gis fradrag for kostnader som var påløpt fisk som sto i sjøen ved årsskiftet 2022/2023 når skatten skal fastsettes. Det kan føre til nye saker, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim til E24.

Vindheim, som tidligere har gått ut mot advokater som tjener godt på grunnrenteskatten, risikerer nå selv å få store advokatregninger.

– Det er ingen som tjener mer i dette landet enn advokater. De ligger på toppen, og det ser ut som at det blir mer og mer inntekter på dem, sa han til DN i mai.

Mowi-sjefen sier at selskapet allerede har hyret advokater til den første saken, men vil ikke opplyse hvem dette er.

Dramatisk

Geir Ove Ystmark leder bransjeforeningen Sjømat Norge, hvor blant annet Mowi er medlem.

– Innføringen av grunnrenteskatt på havbruk har vært svært dramatisk for norsk havbruksnæring. Det er opplagt at det i kjølvannet av denne prosessen foreligger spørsmål som trenger rettslig avklaring, skriver han i en tekstmelding til DN.

Ystmark er ikke overrasket over at Mowi nå går til søksmål.

– Bunnfradraget gir ulike konkurransevilkår mellom havbruksselskapene. Vi er kjent med at det er juridisk uklarhet rundt innføring av skatt med tilbakevirkning, kraft, fradrag for laks som er foret opp under et annet regime, for å nevne noe, skriver han.

Grunnrenteskatt i havbruk Fra 1. januar 2023 skal lakseoppdrettere betale en grunnrenteskatt på 25 prosent av resultatet fra aktiviteten i sjø. Denne skatten kommer i tillegg til den generelle selskapsskatten på 22 prosent.

Det gis et minstefradrag på 70 millioner kroner før grunnrenteskatten slår inn.

Regjeringen hadde opprinnelig foreslått 40 prosent, men nedjusterte skattesatsen til 35 prosent etter høringen i vinter. Ved hjelp av støtte fra Venstre og Pasientfokus fikk den flertall for modellen med 25 prosent.

Fra og med 2024 skal såkalte normpriser på laks legges til grunn for inntekten. Dette for å unngå skattemotivert tilpasning av priser mellom relaterte selskaper.

Også små rammes

Heller ikke administrerende direktør Robert Eriksson er overrasket over meldingen fra Mowi.

– Vi i Sjømatbedriftene var ganske tydelige under høringsprosessene på at noe slikt kunne komme til å skje.

Sjømatbedriftene er en interesseorganisasjon hvor flere av de små og mellomstore lakseoppdretterne er medlemmer.

– Vi ser at mange av de mindre selskapene kan risikere å betale mer i skatt enn hva de tjener, som følge av ordningen hvor en skal benytte normpriser for beregning av skatt fra 2024, sier Eriksson.

– Frekkhetens nådegave

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen reagerer kraftig på det varslede søksmålet.

– Mowi eier virkelig frekkhetens nådegave. Å saksøke staten for å skjerme små aktører er ingenting annet enn knallhard interessekamp fra noen av Norges – og verdens – rikeste mennesker, skriver hun i en melding.

Martinussen er ikke overrasket.

– Laksemilliardærene har brukt alle triks i boken for å trenere, forvirre og avspore i debatten om en rettferdig grunnrenteskatt på havbruk. Selv den veldig moderate modellen som ble vedtatt, der de store oppdrettsselskapene får beholde over halvparten av grunnrenten, ble tydeligvis for sterk kost for de som har lyst på hele kaken for seg selv, skriver Rødt-lederen.

Eriksson i Sjømatbedriftene mener at Martinussen har misforstått.

– Her tar Rødt fullstendig feil. Dette viser hvor lite de har satt seg inn i problematikken. Det er ikke slik at alle de små selskapene er skjermet, det har vi dokumentert gjennom vårt høringssvar. Mange av de små, familieeide selskapene også bli rammet, sier han.

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad i Frp er også overrasket over de harde ordene fra Rødt-lederen.

– Alle, også landets rikeste, har naturligvis uavhengig av formue, inntekt, legning og så videre rett til å få en rettferdig behandling i rettsvesenet. Det er helt greit at Mowi får prøvd saken sin, så får Oslo tingrett avgjøre hva som er riktig her, sier han til DN.

DN har forelagt Rødts uttalelser til Mowi, men selskapet har så langt ikke svart på om det vil kommentere dem.

Før Rødts uttalelse sa imidlertid Mowi-sjef Ivan Vindheim følgende, da vi spurte om hva han tror om selskapets omdømme som følge av søksmålet:

– Jeg tror det å krangle og være involvert i rettssaker ikke gir noe godt omdømme generelt, men av og til må man. Når det er viktig, og i dette tilfellet mener vi det er det. Samtidig tror jeg mange er med oss. Da er det rart om vi toer våre hender.

Også Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Cecilie Myrseth reagerer.

– Jeg tror dette fremstår som ganske absurd for de fleste i Norge. På samme dag som Mowi annonserer milliardutbytte skal de altså saksøke staten for å måtte betale en rettferdig andel for å bruke av fellesskapets ressurser, skriver hun i en melding.

Venter også andre søksmål

Selv om Stortinget vedtok grunnrenteskatten i slutten av mai, er det fortsatt flere uavklarte spørsmål om detaljer i regelverket. Det går på avgrensninger, internpriser og hvilke interne avkastningskrav en kan bruke.

Skatteadvokat Espen Nordbø i Haavind sa tidligere i sommer til Intrafish at «det helt klart» vil bli rettssaker om internprising og skattetilpasninger, men ikke med en gang.

– Også for Skatteetaten er dette helt nytt. De jobber alltid bakover i tid. Det blir neppe noe bokettersyn eller at en stiller spørsmål om prissetting før i 2025. Da vil en kanskje begynne å se på 2023-tallene. Skatteetaten må også områ seg, og gjøre seg kjent med dette. De må lage egne grupper av fagfolk som skal holde oppsyn. Bransjen må forvente økt oppmerksomhet fra Skatteetaten siden de nå får intensiver til å overføre inntekter mellom selskapene, sa han.

Avventende

Andre store lakseoppdrettere har ikke svart på om hvorvidt de jobber med tilsvarende saker eller ikke.

– Er i rød grunnet kvartalspresentasjon torsdag, skriver Salmar-sjef Frode Arntsen i en tekstmelding.

Lerøy Seafood Group har ikke konkludert i om hvorvidt det skal anlegge søksmål eller ikke.

Cermaqs Norge-sjef Knut Ellekjær skriver:

– Vi vil sette oss inn i hva som ligger bak søksmålet og gjøre våre egne vurderinger.