Rapporterer lakseskatt for første gang – tallene overrasker Beregnet grunnrenteskatt ligger for de fleste store lakseoppdretterne godt under nivået på 25 prosent som Stortinget vedtok. Det har en naturlig forklaring.

3 min Publisert: 27.11.23 — 10.55 Oppdatert: 2 timer siden