Debatten om grunnrenteskatt i laksenæringen har blusset opp igjen den siste uken, blant annet etter uttalelser fra fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) om at «regjeringens utgangspunkt er at provenyet skal være i størrelsesorden 3,65-3,8 milliarder».

Skjærans uttalelser kom etter at Børsen / Dagbladet hadde sitert ikke-navngitte kilder i Senterpartiet på at finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal ha sagt at det er summen på 3,8 milliarder kroner som teller.

Fakta om foreslått grunnrenteskatt for havbruksnæringen Effektiv sats på 40 prosent.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Bunnfradrag på 4000–5000 tonn sikrer at kun de største aktørene betaler grunnrenteskatt.

Gjelder fra 1. januar 2023.

Vil gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder i skatteinntekter i 2023, avhengig av nivået på bunnfradraget (basert på historiske regnskapstall – med dagens inntjening blir provenyet langt høyere med den foreslåtte satsen på 40 prosent)

Inntektene skal fordeles likt mellom stat og kommuner.

Forslaget var på høring til 4. januar. Regjeringen skal etter planen presentere sitt forslag til Stortinget i mars 2023.

Med dagens inntjening tilsier det ifølge Mowi og andre aktører at skatteprosenten blir rundt 15 prosent, og ikke foreslåtte 40 prosent. Lakseaksjene steg på uttalelsene forrige uke, og fortsatte opp mandag etter DNB Markets rykket ut med en analyse hvor de tror at skatteprosenten blir 15 prosent.

Salmar, som er det av de store lakseselskapene med størst andel av produksjonen sin i Norge, er opp over 12 prosent seneste uke.

Riktig skatt

Regjeringens budsjettpartner SV mener at det er helt riktig å innføre en grunnrenteskatt på lakseoppdrett.

– Så har vi sagt at vi gjør opp vårt eget standpunkt med utgangspunkt i det som har kommet frem gjennom høringen og dialogen vi har hatt med næringen og andre aktører, sier nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til DN.

Fylkesnes vil ikke være presis på hva SV mener er riktig nivå på grunnrenteskatten.

– I utgangspunktet har det blitt foreslått 40 prosent. Vi kommer ikke til å gå ut med spekulasjoner om hva som skal være nivået, sier han.

Må bidra betydelig

SV-politikeren er opptatt av at det må bli en grunnrenteskatt som skal «bidra betydelig til fellesskapet».

– Er 3,8 milliarder kroner betydelig?

– Vi har ikke låst oss til det provenyet, men mener snarere at det kan være grunnlag for et høyere proveny, sier han.

– Er det uaktuelt for SV å gå med på en grunnrentesats på 15 prosent?

– Det er altfor tidlig å si, men 15 prosent høres veldig lavt ut.

Fylkesnes sier at SV skal gjøre en grundig vurdering internt etter at regjeringen har lagt frem sin proposisjon til Stortinget. Ifølge en oversikt på Stortingets nettsider ventes det å skje i mars.

Skatten er allerede vedtatt med virkning fra 1. januar, selv om utformingen ikke er klar.

SV-nestlederen er også opptatt av at skatten ikke innrettes slik at den slår feil ut, eller blir altfor høy.

– Det er tre ting som er særlig viktige for oss. Den skal komme kystsamfunn og fellesskapet til gode, i den rekkefølgen. Det andre er at det skal bidra til lokalt eierskap og verdiskaping, og et tredje moment er at vi ønsker å se om det går an å utforme dette slik at det bidrar til en mer miljømessig bærekraftig næring.

Mindretallsregjering

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er avhengig av støtte i Stortinget for å få gjennomslag for skatten.

– Det er en mindretallsregjering, så får vi se hva den tenker, sier Fylkesnes.

Regjeringen har en såkalt budsjettavtale med SV, og har til nå fått SV med på alle spørsmål som går på skatt og lignende.

– Er det tenkelig at de heller går til Høyre eller andre for å få gjennom denne saken?

– Regjeringen har en budsjettavtale med oss, så får vi se hvem den velger å inngå avtale med, sier Fylkesnes, som antyder at det er lite sannsynlig at noe slik skulle skje.