I et intervju med NRKs radioprogram Sommer P2 forteller Norges rikeste at alt var klappet og klart for at han skulle flytte fra Norge og til Sveits.

Leiligheten i Lugano i Sveits skal ha stått klar og flybillettene var bestilt. Ifølge Witzøe var det kun 12 timer til flyet gikk da han ombestemte seg.

– Alt var klart. Alt virket riktig. Jeg ble igjen fortalt at det var riktig for alle virksomhetene vi eier. Men at det selvsagt var opp til meg.

Ifølge Witzøe eksisterer det et Excel-ark som viser hvor mange millioner han kunne spart hvis han flyttet til Sveits.

– Derfor sa alle at jeg burde flytte. Til Sveits, altså. Og det faderlig fort. Det skulle skje før statsbudsjettet ble lagt frem, forteller Witzøe.

Witzøe-familien skal ha hatt familieråd allerede samme uke som statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober.

Tenker ikke på flytting

Nyheten om Witzøes nær Sveits-flytting kommer kun én måned etter D2s intervju med laksemilliardæren. Her sa han at han selv ikke tenker på å flytte nedover til Europa.

På spørsmål om han tenker å flytte til Sveits, svarte han:

– Nei, jeg bor i Norge. Og er veldig stolt av å være norsk. Og glad i Norge. Jeg har det veldig bra her.

D2 intervjuet var i forbindelse med milliardærarvingens debut som møbeldesigner. To dager senere lanserte han samarbeidsprosjektet med den svenske møbelprodusenten Fogia med en eksklusiv middag på Maaemo. 70 gjester var invitert.

I lys av at Witzøes debut spurte D2s journalist om han tror det er større rom nå for å skape seg et annet liv enn foreldrenes industri- og finanskarrierer.

– Penger og arv er ikke det eneste jeg har fått i livet. Jeg har også fått en personlighet, noen egenskaper og en egen vilje – som jeg ønsker å forvalte med samme respekt som den økonomiske arven.