Det fremgår av en ny analyse, publisert mandag morgen. Analysen ble først omtalt av nyhetsbyrået TDN Direkt.

– Forrige uke indikerte flere sentrale politikere fra regjeringspartiene at proposisjonen til grunnrenteskatt skal ha som mål om å få inn 3,65 – 3,80 milliarder kroner i skatt. Vi tror at dette betyr en vesentlig oppmykning fra forslaget, og har beregnet til dette vil gi en grunnrenteskatt på 15 prosent, skriver meglerhuset.

Meglerhuset viser både til et intervju med stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) og ikke-navngitte Senterparti-politikere ga til Dagbladet, samt uttalelser fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) ga til Intrafish.

Aksjekursene fortsetter opp

Flere lakseaksjer steg 4–5 prosent både etter Dagbladet-intervjuet, samt etter Intrafish-intervjuet. Mandag fortsetter oppgangen ytterligere, med aksjer opp 2–3 prosent. Særlig Salmar, som har en svært andel av lakseproduksjonen sin i Norge, har steget mye den seneste tiden.

Siste uke er Salmar-aksjen opp 11,1 prosent, mens den er opp 41 prosent siste tre måneder. Nivået er imidlertid fortsatt drøyt 10 prosent lavere enn før forslaget om grunnrenteskatt ble fremmet i slutten av september.

Oppjusterer kursmål

Som følge av at DNB Markets har nedjustert anslaget for skatt, er anslagene for selskapenes inntjening blitt oppjustert.

– Vi har økt anslagene for resultat etter skatt betydelig for selskaper med lakseoppdrett i Norge, mens andre estimater er uendret, skriver meglerhuset.

Oppjusteringene er på 17–18 prosent for ulike lakseselskaper med stor produksjon i Norge. Økte inntjeningsestimater gir også økt kursmål.

DNB Markets anbefaler kjøp av de fleste lakseaksjene, blant annet Mowi, Salmar, Lerøy Seafood Group og Måsøval.

De få aksjene som får en hold-anbefaling er Atlantic Sapphire, Bakkafrost og Ice Fish Farms. Ingen av de tre sistnevnte er direkte påvirket av norske skatteregler, da de driver henholdsvis lakseoppdrett på land i USA, lakseoppdrett i Skottland og Færøyene samt lakseoppdrett på Island.