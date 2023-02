Artikkelen fortsetter under annonsen

Aldri før har Mowi, verdens største lakseselskap, tjent mer penger enn i fjor. Driftsresultatet endte på rett over en milliard euro, drevet av høye laksepriser.

Så langt i år ser det også bra ut, selv om grunnrenteskatten i Norge henger som «en stor mørk sky» over selskapet, ifølge toppsjef Ivan Vindheim.

– Det er våre ansatte som leverer. Vi har 11.500 kolleger som står opp hver dag og legger ned hardt arbeid. 2022 ble et historisk godt år, og det ligger mange, mange arbeidstimer bak det, sier Vindheim.

Selskapet har økt lakseproduksjonen med 109.000 tonn fra 2018 til 2022, og venter i år å produsere 484.000 tonn laks. Det er rundt 100.000 tonn mer enn hele Norges kjøttproduksjon, eller nær 20 prosent av verdens lakseproduksjon.

Mowi Er med god margin verdens største lakseprodusent med produksjon blant annet i Norge, Skottland, Chile, Canada og Færøyene. Hovedkontor i Bergen. Selskapet het tidligere Marine Harvest.

Er Norges desidert største lakseprodusent

John Fredriksen og familien er hovedeier med 14,4 prosent, mens Folketrygdfondet har drøyt åtte prosent

Børsnotert i Oslo, med en markedsverdi på rundt 92 milliarder kroner.

Har rundt 15.000 ansatte fordelt på 25 land.

Den norske virksomheten er Mowis største enhet. Her var den organiske veksten i lakseproduksjonen på i snitt 6,9 prosent per år de seneste fem årene. Økningene i produksjonen er kommet tross nedgang i antall ansatte.

I 2019 hadde Mowi-konsernet 14.998 fulltidsansatte. Nå er det redusert med 1346 stillinger, og det er planer om å redusere med ytterligere 435 stillinger i år.

– Lønn er vår nest største kostnad, og vi er stolte over å ha redusert antall ansatte med ni prosent, og samtidig økt produksjonsvolumet med seks prosent sammenlignet med 2019-nivået, sa finansdirektør Kristian Ellingsen under selskapets presentasjon.

– Vi jobber smartere, og tar i bruk mer automasjon, sa finansdirektøren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Reduksjonen i antall ansatte skal skje uten oppsigelser, ifølge toppsjef Vindheim.

– Det skjer gjennom naturlig avgang. Det er en iboende «turnover» i Mowi, hvor vi i enkelte deler av virksomheten har 20–30 prosent avgang per år, sier Vindheim, og lover at det ikke blir noen oppsigelser i år.

Halverte reisekostnader

Mowis produksjonskostnader har vært omtrent flate, på litt over 4 euro per kilo, i perioden 2017 til 2021. Det gjorde et lite hopp til 5,09 euro kiloen i 2022.

– Alt øker i pris, særlig fôr og innsatsfaktorer til det, sier Vindheim.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høy inflasjon gjør det «viktigere enn noen gang» å holde kostnadene i sjakk. Konsernet innført et kostnadsprogram i 2018, og har kuttet rundt 230 millioner euro i årlige kostnader så langt.

– Vi er veldig bevisst på å bygge og beholde en kostnadskultur. Det er viktigere enn noen gang, sier Vindheim.

Selskapet har identifisert rundt 1200 områder hvor det kan spare penger. Det gjelder alt fra innleie av båter, til fiskevaksiner, innkjøp av utstyr og eksterne tjenester.

Og til tross for at selskapet onsdag hadde sendt minst fire direktører fra Bergen til Oslo for å presentere kvartalstall, er reisingen generelt kraftig redusert.

– Reisekostnadene i konsernet er omtrent halvert fra 2019-nivå. Vi er et selskap som har virksomhet og kunder i svært mange land og kan spare mye på å redusere reisingen. Det handler ikke bare om direkte kostnader, men også om å spare tid, og ikke minst få ned klimagassutslippene våre, sier Vindheim, og forteller stolt at selskapet er blitt kåret til verdens mest effektive bærekraftige av animalsk protein av amerikanske Fairr i flere år.

Sterkt marked

Høye laksepriser er hovedforklaringen på det sterke 2022-resultatet for selskapet. I fjerde kvartal var europeiske laksepriser 17 prosent høyere enn samme periode året før.

– 2023 har startet bra. Det er fortsatt god etterspørsel, og utsikter til relativt dempet økning i utbudet, sa Vindheim.

Mowi venter at det globale utbudet av oppdrettslaks kun øker rundt 2 prosent i 2023, sammenlignet med 2022.

– Prisene er helt fantastiske. Vi har hatt den beste starten på året så lenge jeg har jobbet i bransjen. Men vi er ydmyke, og ser hvordan økonomien rundt omkring utvikler seg. Laks er en global vare – og hvem vet hva fremtiden vil bringe, sa Vindheim.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.