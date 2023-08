Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er gode tider i havbruksbransjen. Det går frem av den ferske årsrapporten til den Austevoll-baserte Møgster-familiens investeringsselskap Laco. Nærmere 5,4 milliarder kroner ble resultat før skatt i konsernet som har eierandeler i tre børsnoterte selskaper, to av dem notert på Oslo Børs, Austevoll Seafood og Lerøy Seafood.

– Vi er sånn noenlunde fornøyd med resultatet. Utsiktene er også sånn noenlunde, sier Helge Møgster til Dagens Næringsliv. Han er største eier i Laco.

– Konsernets omsetningsvekst på 16,5 prosent kan i hovedsak forklares med gode markedsforhold for flere av konsernets selskaper. Den underliggende etter konsernets produkter er god, og det forventes der en fortsatt god operasjonell utvikling innenfor sjømat de kommende årene, heter det i styrets beretning.

Av beretningen kommer det også frem at familien tar ut 230 millioner kroner i utbytte.

– Morselskapet er svært solid har tilfredsstillende finansiell beredskap og ingen rentebærende gjeld, heter det.

Laco as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 31757 27259 16,5 % Driftsresultat (ebit) 5180 4252 21,8 % Resultat før skatt 5361 4310 24,4 %

Håper politikerne kommer til sans og samling

Helge Møgster, største eier i Laco, er av blant aktørene i havbruksbransjen som har reagert sterkt på regjeringens forslag om grunnrenteskatt. Halveis sjokkskadet var den umiddelbare reaksjonen til Møgster da forslaget om grunnrenteskatt kom ifjor høst.

Møgster er like hoderystende til endringen i grunnrenteskatt og formueskatt i dag.

– Det er mindre penger til investeringer med eierskatten og grunnrenteskatt, sier Møgster.

– Har noen i din familien vurdert å flytte til Sveits?

– Nei. Du vurderer det akkurat den dagen du skriver selvangivelsen, men så går det over dagen etter, sier Møgster.

– Men hva er det som gjør at du fortsatt vil være i Norge tross misnøyen?

– Det er et håp om at politikerne kommer til sans og samling igjen, sier han.

I årsberetningen tas også de langsiktige konsekvensene av grunnrenteskatt og formuesskatt opp.

– Økt skattetrykk på norsk privat kapital og regjeringens forslag om såkalt grunnrenteskatt på norsk havbruk svekker grunnlaget for langsiktig industriell utvikling, heter det i årsberetningen.

Offshore

Møgster-familien har tidligere hatt store investeringer innen offshoreskipbransjen. Den satsningen ble radert ut etter at familiens børsnoterte satsning Dof måtte gjennom en omfattende refinansiering.

–Vi konsentrerer oss om fisk nå, sier Møgster.

– Har dere planer om å gå inn i offshore igjen?

– Vi har ingen planer om det. Vi har mindre penger penger til investeringer når eierskatten har doblet seg og grunnrenteskatten har kommet.

