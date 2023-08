Artikkelen fortsetter under annonsen

Jevnt over leverte lakseselskapene notert ved Oslo Børs gode resultater i andre kvartal, selv om de fleste hadde en liten nedgang fra samme kvartal i fjor.

Referanseprisen på laks var 106 kroner kiloen i kvartalet, ned kun seks prosent fra samme kvartal i fjor. Samtidig hadde de fleste oppdretterne et større fall enn dette i marginene sine, som følge av noe høyere kostnader.

Høye råvarepriser og svak krone gjorde at fôrprisene steg kraftig i fjor, før de falt litt tilbake. Fôr er den største kostnadsfaktoren i lakseoppdrett.

Bra i Nord-Norge

En sammenstilling viser at det særlig var virksomhetene i Nord-Norge som gjorde det bra i andre kvartal. Salmar Nord-Norge, Mowi Nord-Norge samt Nova Sea på Helgeland (hvor Mowi er en stor eier) hadde alle rundt 50 kroner kiloen i driftsmargin. Også på Færøyene er det som vanlig høye marginer.

Alle best gjorde i imidlertid det langt mindre kjente lakseselskapet Kobbevik og Furuholmen det. Selskapet er eid av rederiet Br. Birkeland, som igjen er deleid av det børsnoterte selskapet Austevoll Seafood. Det har hovedkontor på Austevoll, og driver lakseproduksjon i flere kommuner i området.

– Vi slaktet mye stor fisk, som vi oppnådde gode priser for, sier daglig leder Ingebrigt Landa til DN.

– Hvordan var biologien?



– Biologien har vært ok, sier Landa.

– OK, ikke bra?

– Jo da, ganske bra, svarer Landa.

Han har dårlig signal, og telefonsamtalen hakker før den blir brutt av at han kjører inn i et område helt uten dekning.

Svakt i Skottland

Nederst i rangeringen finner vi Scottish Sea Farms. Dette er et selskap som navnet tilsier produserer laks i Skottland, på en rekke ulike steder. Selskapet eies 50/50 av de to børsnoterte selskapene Salmar og Lerøy Seafood Group.

Lave slaktevolum og dårlig prisoppnåelse oppgis som forklaring for at selskapet tapte 144 millioner kroner, eller 22,8 kroner kiloen i kvartalet.

I tillegg har selskapet hatt problemer med ulike sykdommer på fisken, slaktet på lav snittvekt og hatt ekstraordinær høy dødelighet, opplyste Lerøy.

Også Bakkafrost meldte om høyere dødelighet enn normalt i sin skotske virksomhet, særlig på slutten av kvartalet. Samtidig klarte fikk denne virksomheten en nær dobling i marginene sine, til 15,2 kroner kiloen i andre kvartal.

Stopp på Island

Det er tre store lakseselskaper på Island. Alle har en norsk hovedeier, og alle er børsnoterte i Oslo.

I andre kvartal var i praksis full stopp i slaktingen for dem. Både Arctic Fish og Icelandic Salmon oppgir at de kun slaktet 100 tonn, mens Ice Fish Farm ikke slaktet en eneste fisk.

Wilhelm Røe er aksjeanalytiker sjømat i Danske Bank. Han anbefaler å kjøpe lakseaksjer generelt, og særlig Lerøy Seafood Group

– Det var en del utfordringer med produksjonen der i foregående kvartaler som førte til noe tidlig slakting i første kvartal, og det var som planlagt at det ikke ble slaktet noe på Island i kvartalet, sier analytiker Wilhelm Røe i Danske Bank.

Store sprik

Lakseanalytikeren mener ellers at resultatene i andre kvartal i det hele og store var omtrent som ventet av aksjemarkedet.

– Så merker vi oss at det gjennom kvartalet var uvanlig store sprik i kiloprisene for stor og liten fisk, med inntil 15–20 kr/kg mer betalt for fisk over fem kilo, sier Røe.

Han forklarer spriket med mye fisk i sjøen gjorde at oppdretterne stanget i taket for konsesjonskapasitet. Samtidig gjorde krevende biologi gjorde at mye fisk ble slaktet ut tidligere enn planlagt, og før optimal slaktevekt var oppnådd.

– For oppdretterne gir det både lavere priser og høyere kostnader.

Uklarhet om skatt

Lakseskatten på 25 prosent på toppen av ordinær selskapsskatt på 22 prosent gjelder fra 1. januar. Da selskapene rapporterte resultat for første kvartal var ikke skatten vedtatt i Stortinget, og de hadde heller ikke mer anslag på hvor mye skatten ble, siden det meste var uklart.

31. mai ble den vedtatt, og det var ventet at selskapene nå ville rapportere anslag på hvor mye de må betale. Det gjorde de ikke.

– Det er ikke mulig for oss å estimere effekten av skatten så langt i 2023, sa Salmars finansdirektør Ulrik Steinvik da han presenterte tallene.

Steinvik viste til at forskriften ennå ikke er skrevet, og det er flere uavklarte spørsmål, for eksempel om grensedragninger for hva som ilegges grunnrenteskatt.

Salmar tok samtidig en engangskostnad på 2,3 milliarder kroner for skatten. Dette fordi det ikke gis fradrag for kostnader som var påløpt fisk som sto i sjøen ved årsskiftet. Men det er på ingen måte noe anslag på hva skatten blir i første halvår, ble det understreket.

Tilsvarende øvelser gjorde også Mowi, Lerøy Seafood Group, Grieg Seafood Group og Måsøval.

– Det er litt synd at vi ikke får mer klarhet i hva de forventer å betale i grunnrenteskatt, men det er nok en større jobb som må gjøres for å finne korrekt sum, sier Røe i Danske Bank.

– Kjøp Lerøy

Lakseprisen har falt i flere uker på rad, og seneste uketall fra Statistisk sentralbyrå viser en pris på 76,9 kroner kiloen. Samtidig meldte flere oppdrettere om kostnader på nær 60 kroner kiloen i andre kvartal.

Lakseanalytiker Røe sier at det er helt vanlig på denne tiden av året at prisen faller. Det fordi det slaktes mer fisk på høsten, når vannet er varmt og laksen vokser raskere.

– Så ser vi at prisfallet har avtatt litt, men selv om prisene trolig vil falle videre, mener vi at de fleste lakseaksjene er attraktivt priset.

Han mener at Lerøy fremstår som den aksjen som gir investorer best muligheter.

Han mener at Lerøy fremstår som den aksjen som gir investorer best muligheter.

– Selskapet er attraktivt priset, og vi tror at særlig virksomheten deres på Vestlandet vil vise klare forbedringer i tiden fremover. Færre behandlinger mot lakselus der gjør at vi venter en betydelig reduksjon i kostnadene fremover, sier Danske Bank-analytikeren.