Artikkelen fortsetter under annonsen

Verdien av eksporten er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 14 prosent, fra samme måned i fjor, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

– Til tross for krig og uro i verden har den norske sjømateksporten hatt en verdimessig god start på året, drevet av høy prisvekst og en svak norsk krone. Volumet har imidlertid falt seks måneder på rad, og vi må helt tilbake til 2006 for å finne en februar måned med lavere eksportvolum av norsk sjømat, sier administrerende direktør Christian Chramer.

Samtidig ble det bare eksportert 207.000 tonn sjømat i forrige måned. Det er en nedgang på 17 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Blant annet skyldes dette lavere kvoter, dårlig vær, og lavere slaktevolum. For det asiatiske markedet har det også vært et problem at det koster mer å frakte norsk sjømat dit, på grunn av stengt luftrom over Russland.

Vekst i Kina

Som i januar er det USA som er det største markedet for norsk sjømat, og hele 10 prosent av sjømaten havnet der. Norge eksporterte 17 prosent mer sjømat til USA i februar 2023 enn samme måned i fjor, og verdien økte med 56 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Polen og Danmark var de nest største og tredje største markedene. Tross problemene i Asia gjør norsk sjømat også stor framgang i Kina.

– Kina har lagt koronapandemien bak seg, og det er en sterk etterspørsel etter fersk laks. Det ligger derfor an til en spennende fortsettelse i markedet, sier Norges sjømatråds utsending til Kina, Andreas Thorud.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.