Flere lakseaksjer falt kraftig på Oslo Børs torsdag ettermiddag. Salmar endte ned rundt seks prosent, men falt på det meste rundt ti prosent. Mowi og Lerøy falt henholdsvis rundt tre og fem prosent, men også disse aksjene falt på et tidspunkt langt mer.

Sjømatindeksen på Oslo Børs falt rundt åtte prosent, men hentet seg inn igjen mot slutten av dagen og endte med en nedgang på litt over fire prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,55 prosent.

Fallet kom etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum i et intervju med Finansavisen sto fast ved lakseskatten.

– Vi har vært tydelige og har sagt at vi kommer til å innføre en grunnrenteskatt, og det kommer vi til å gjøre, sier han til FA.

Pollestads uttalelser

Den siste uken har det dukket opp ny optimisme blant aktørene om at skatten kunne bli mildere enn den versjonen Vedum la frem på Blaafarveværket i fjor høst. I et intervju med Dagbladet i slutten av januar uttalte finanspolitisk talsperson Geir Pollestad i Senterpartiet at det «helt sikkert» kom til å bli endringer i skatten.

– Vi har sagt mange ganger at høringen er reell. Det er ting man ikke har tatt helt stilling til. Det vil bli endringer og vi går inn i dette med åpent sinn, sa han til avisen.

I torsdagens intervju med Finansavisen måtte altså Vedum rette opp inntrykket.

– Vi ser at det er mye mediaspekulasjon, men jeg tror ikke næringen har vært lei seg fordi vi ikke har vært klare. Det er det at vi har vært klare som noen har reagert på. Vi har vært tydelige og har sagt at vi kommer til å innføre en grunnrenteskatt, og det kommer vi til å gjøre.

– Betyr det at du «disser» signalene fra Pollestad om at satsen blir lavere?, fikk statsråden spørsmål om.

– Dagbladet vinkler sine saker. Vi har sagt det samme hele veien, sa Vedum.

Flere meglerhus har den siste tiden rykket ut i diverse analyser og spekulert i om skattesatsen kan bli 15 prosent i stedet for 40 prosent som først foreslått.

Det har vært rabalder i næringen helt siden regjeringen i september i fjor la frem forslaget om grunnrenteskatt for havbruket, som altså var med et skattesatsforslag på 40 prosent.

Venter ingen store endringer

Pr-topp og tidligere statsråd for Arbeiderpartiet Bjarne Håkon Hanssen tror ikke det blir noe endring i satsen på 40 prosent.

– Jeg tror fortsatt at det blir 40 prosent, men jeg håper at jeg tar feil. Personlig har jeg ingen prestisje i det, sa han til DN etter et frokostseminar om skatt torsdag morgen.

Intervjuet ble gjort før dagens Vedum-uttalelser ble kjent.

Hanssen er partner i pr-byrået Kruse Larsen som har flere kunder i sjømatbransjen. Han presiserer at han ikke direkte jobber med dette spørsmålet, men bistår med andre forhold.

– Nå har regjeringen fått rundjuling i månedsvis, og stått på forslaget. En har sagt at det blir et proveny på rundt fire milliarder, noe alle sier blir høyere. Men jeg tror at politikere som ser på budsjettet for 2024, 2025 og fremover synes det er fantastisk om det blir enda mer penger enn fire milliarder kroner, fordi vi kommer til å trenge hver eneste krone, sier Hanssen.

Bjarne Håkon Hanssen er partner i pr-byrået Kruse Larsen. Torsdag morgen hadde byrået frokostseminar om Skatteutvalget med Ragnar Torvik hos advokatfirmaet Sands i Oslo. (Foto: Anders Furuset) Mer...

Liten politisk oppside

Pr-toppen tror at regjeringen ikke har noe særlig å tjene politisk på å gå ned i prosentsats.

– Det er ikke slikt at det gjør at velgerne strømmer tilbake til dem, mener han.

Han er heller ikke overrasket over at flere politikere i regjeringspartiene er mot skatten.

– Det er de som skal på valg til høsten. Jeg tror som sagt det ikke blir noe opptur om sentrale politikere nå trekker seg, etter de har stått i det så lenge, men jeg håper at jeg tar feil, sier han.

– Tror du at Høyre vil bli med på et forlik, og få ned satsen?

– Høyre er for en slags grunnrenteskatt, men jeg tror at den største utfordringen for å få en lavere skatt er nettopp at de ser at 40 prosent gir mye mer enn 4 milliarder kroner, og de pengene trenger de.

– Vi ser også at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og stortingspolitiker Geir Pollestad (Sp) har ikke gitt noe særlig ved dørene, legger Hanssen til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.