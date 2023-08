Artikkelen fortsetter under annonsen

Lerøy Seafood Group er et av Norges og verdens største lakseselskap. Det eier også en stor flåte med trålere, og har betydelig videreforedlingsvirksomhet både av oppdrett og villfanget fisk.

I andre kvartal økte inntektene til 7,66 milliarder kroner, opp en drøy milliard fra samme kvartal i fjor. Det operasjonelle driftsresultatet ble 950 millioner kroner.

I likhet med Mowi melder også Lerøy om ny rekord på topplinjen.

Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt var det ventet at selskapet ville få et operasjonelt driftsresultat på 943 millioner kroner, og en omsetning på 6,8 milliarder kroner i kvartalet.

– Sesongmønsteret i slaktevolum av laks og ørret i Norge har blitt enda tydeligere siste år. Et lavere slaktevolum i starten av 2023 enn andre halvdel av 2022 har gitt betydelig høyere priser, der prisene målt i norske kroner også påvirkes positivt av en svekket norsk krone. Dette bidrar til fortsatt gode marginer innen havbruk, men på et lavt slaktet volum, skriver selskapet i rapporten.

Lerøy Seafood Group Børsnotert lakse- og ørretprodusent med hovedkontor i Bergen og produksjon i store deler av Norge

Er blant verdens største lakseprodusenter

Eier også rederiet Lerøy Havfisk (tidligere Aker Seafoods), Norges største torsketrål-rederi med ti fartøy og flere foredlingsanlegg på land

Hovedeiere er familien Møgster fra Austevoll via selskapet Austevoll Seafood

Økte kostnader

Før skatt ble resultatet barbert med om lag en milliard kroner, til 764,6 millioner kroner i andre kvartal. Dette kan i hovedsak tilskrives en markant kostnadsøkning over hele linjen, noe selskapet også adresserer i rapporten.

– I tråd med utviklingen nasjonalt og globalt, gjør økte kostnader i, nær sagt, alle innsatsfaktorer seg sterkt gjeldende i konsernets kostnader. Dette forsterkes av den svake kronekursen, heter det.

De viktigste driverne er høyere fôrkost, høyere energikostnader og høyere emballasjekostnader, opplyses det.

Selskapet venter et samlet slaktevolum på 181.500 tonn for hele 2023.

Grunnrenteskatten

I slutten av mai vedtok Stortinget etter en lang dragkamp en grunnrenteskatt for lakseoppdrett i Norge på 25 prosent. Skatten kommer i tillegg til den ordinære selskapsskatten på 22 prosent. Den trådte i kraft 1. januar.

I rapporten skriver Lerøy at den såkalte implementeringseffekten av skatten er beregnet til 1,7 milliarder kroner for selskapet. Mye av dette er knyttet til fisken som sto i sjøen 1. januar, hvor det ikke gis fradrag for kostnadene som var påløpt.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det fortsatt er så mange uavklarte spørsmål at det ikke har beregnet hvor mye grunnrenteskatten for første og andre kvartal blir.

I en børsmelding 6. juli opplyste selskapet at det slaktet 29.700 tonn laks og ørret i andre kvartal. Selskapet har virksomhet både på Vestlandet, Midt-Norge og i Nord-Norge.

Fangsvolumet i villfisksegmentent (Lerøy Havfisk) var fangsten på 23.700 tonn i kvartalet. Av dette var 3.100 tonn torsk.

Ny teknologi

For å redusere problemene med lakselus vil Lerøy i tiden fremover investere semilukkede anlegg i sjø, samt nedsenkbare anlegg. Ved bruk av nedsenkbare anlegg kommer laksen under det såkalte lusebeltet som ligger høyt oppe i vannet.

Det er i selskapets anlegg på Vestlandet og i Midt-Norge at dette skal installeres i første omgang.

- Målet vårt er at om lag 20 prosent av laksen skal stå i ny skjermet teknologi i løpet av første kvartal 2024. Vi tror vi i fremtiden vil se mer lokalitetsspesifikk teknologi, og at disse investeringer har betydelig potensiale til å bedre biologiske prestasjoner sier konsernsjef Henning Beltestad i meldingen.

Selskapet skal kjøpe totalt 51 nedsenkbare merder (totalt fem anlegg), samt 13 semilukkede merder (for fire anlegg) innen første kvartal 2024.