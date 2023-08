Artikkelen fortsetter under annonsen

Mowi hadde inntekter på 1,36 milliarder euro i andre kvartal, fremgår det av lakseoppdretterens andrekvartalsrapport onsdag morgen. Det er nok en topplinjerekord for selskapet, etter at den forrige rekorden kom i første kvartal.

Styret har besluttet et utbytte på to kroner per aksje, eller samlet rett over en milliard kroner.

– Solide volumer og et godt marked gjorde dette til nok et sterkt kvartal for Mowi. Det er svært gledelig å se at vi stadig klarer å forbedre driften gjennom hele verdikjeden, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en børsmelding.

Resultatet før skatt endte på 184,6 millioner euro, ned fra 456,1 millioner euro i samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes både økte kostnader og en nedjustering av verdien på biomassen.

På forhånd var det ifølge Bloomberg-estimater ventet en topplinje på 1,33 milliarder euro og et resultat før skatt på 290,2 millioner euro.

Mowi-aksjen var opp rundt 0,4 prosent i tidlig handel på Oslo Børs.

Nøkkeltall

Mowi meldte om hovedtallene for kvartalet allerede 14. juli. Da opplyste selskapet slaktet rundt 104.500 tonn laks i kvartalet, og at operasjonelt driftsresultat endte på rundt 300 millioner euro (ca 3,5 milliarder kroner), ned fra 320 millioner euro samme kvartal i fjor.

Margin per kilo i den norske virksomheten endte på rundt 3,35 euro per kilo (ca 39 kroner) i kvartalet.

Fasiten for slaktevolumet endte imidlertid noe høyere, på 107.500 tonn i andre kvartal. I tredje kvartal anslår Mowi et slaktevolum på 137.000 tonn, mens for hele 2023 ventes det et slaktevolum på 484.000 tonn.

– Volumveksten vår de siste årene er imponerende og er over den vi ser for resten av industrien. Operasjonelle prestasjoner var gode i andre kvartal, og vi så bedre tilvekst og overlevelse sammenlignet med andre kvartal i fjor, sier Vindheim.

Så langt i år Mowi inntekter på 2,72 milliarder euro, opp fra 2,38 milliarder euro i samme tidsrom i fjor. I hele 2022 var topplinjen på 4,94 milliarder euro.

Mowi Verdens største lakseselskap. Har produksjon i syv land, og salg og foredling i enda flere

Har rundt 14.000 ansatte

Selskapets største virksomhetsområde er Norge, hvor det har produksjon langs hele kysten. Hovedkontoret ligger i Bergen

Eier virksomhet i hele verdikjeden, fra fôrproduksjon og settefiskanlegg til lakseoppdrett i sjø, slakterier og foredling

John Fredriksen og Folketrygdfondet er største eiere, med hhv. 14,4 og 8,1 prosent

I 2022 endte omsetningen på 4,9 milliarder euro, mens justert driftsresultat var 1,0 milliarder euro

Grunnrenteskatten

Mowi er verdens største lakseselskap, og har produksjon i syv land. Produksjonen i Norge står for drøyt halvparten av totalen.

Fra 1. januar må det betales grunnrenteskatt her. Rapporten for andre kvartal er den første siden denne ekstraskatten på 25 prosent ble vedtatt i Stortinget i slutten av mai, etter en lang politisk dragkamp.

I rapporten for første kvartal ga selskapet et grovt, og «konservativt anslag» om at grunnrenteskatten for første kvartal ble på rundt 57 millioner euro.

Dette anslaget var basert på en skatteprosent på 35 prosent, som var regjeringens reviderte forslag.

I kvartalsrapporten fremgår det en skatteregning på 307,7 millioner euro i kvartalet, nesten en tredobling sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Mowi har gjentatte ganger sagt at det med dagens skatt vil prioritere investeringer i utlandet. Selv om nivået ble kuttet for opprinnelig foreslåtte 40 prosent, til 25 prosent, holder Mowi fast på investeringsstoppen.

Samtidig som kvartalstallslippet skrev E24 at Mowi har besluttet å gå til søksmål mot staten på bakgrunn av grunnrenteskatten.

– Vi vil reise sak mot staten via Oslo tingrett, fordi vi mener bunnfradraget knyttet til lakseskatten er diskriminerende og i strid med EØS-reglene og de fire frihetene, inkludert fri flyt av kapital. Regjeringen har vært veldig tydelig i sin retorikk om at det er de fem store lakseselskapene de vil ramme, sa Vindheim.

