Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig som Mowi slapp kvartalstall onsdag morgen kom også nyheten om at laksegiganten vil gå til sak mot staten i «jakten på rettferdighet» etter innføringen av den mye omtalte grunnrenteskatten.

Til E24 sa konsernsjef Ivan Vindheim at bunnfradraget i skatten er i strid med EØS-reglene og «de fire friheter». Han varslet muligheten for flere rettssaker.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier på sin side til NTB at han er trygg på at lakseskatten ikke bryter med EØS-regler.

– Vi er helt trygge på det juridiske grunnlaget, sier Vedum.

Varselet om søksmål får flere jusprofessorer til å stusse.

– EØS-argumentasjonen fremstår som temmelig fantasifull. Fisk er en vare som ikke er omfattet av EØS-avtalen, og hverken de alminnelige reglene om fri bevegelighet eller statsstøttereglene i avtalens hoveddel er anvendelige, sier UiO-professor Finn Arnesen.

Les også: Sjømat Norge mener Mowis lakseskattsøksmål lå i kortene

Grunnrenteskatt i havbruk Fra 1. januar 2023 skal lakseoppdrettere betale en grunnrenteskatt på 25 prosent av resultatet fra aktiviteten i sjø. Denne skatten kommer i tillegg til den generelle selskapsskatten på 22 prosent.

Det gis et minstefradrag på 70 millioner kroner før grunnrenteskatten slår inn.

Regjeringen hadde opprinnelig foreslått 40 prosent, men nedjusterte skattesatsen til 35 prosent etter høringen i vinter. Ved hjelp av støtte fra Venstre og Pasientfokus fikk den flertall for modellen med 25 prosent.

Fra og med 2024 skal såkalte normpriser på laks legges til grunn for inntekten. Dette for å unngå skattemotivert tilpasning av priser mellom relaterte selskaper.

Fisk er ut

Grunnrenteskatten på havbruk, eller lakseskatten som den populært er blitt kalt, ble foreslått av regjeringen i fjor høst og innført med tilbakevirkende kraft fra 1. januar i år. De fem store oppdretterne i Norge, med Mowi som den desiderte storebroren, har gått hardt ut mot skatten og beskrevet den som både urettferdig og diskriminerende.

I ukene og månedene etter forslaget kom det varsler om både nedbemanninger og investeringsstans som følge av skatten.

EØS-avtalen gir norske bedrifter og borgere rett til «samme adgang til det indre markedet som bedrifter i EU-land», selv om Norge altså ikke er medlem av unionen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Imidlertid er det flere elementer som ikke omfattes av EØS-avtalen, deriblant EUs felles fiskeripolitikk, som går på handel med fisk og sjømat. Dette er regulert av en egen protokoll i avtalen, protokoll ni.

Les også: Witzøe med nok en utblåsning mot norsk skattepolitikk

Professor Christian Franklin ved Universitetet i Bergen, som leder et relativt nyopprettet senter for EU- og EØS-rett, sier at en grunnleggende forutsetning for at EØS-reglene om fri bevegelighet kommer til anvendelse er at det foreligger et grenseoverskridende element.

Han uttaler seg om saken på generelt grunnlag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis dette rammer et norsk selskap ser jeg ikke helt hvor EØS-problemstillingen ligger for deres del. Annerledes vil det kanskje være for utenlandske selskaper, som opplever å bli behandlet forskjellig enn norske selskaper, sier han.

Esa Esa har ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir overholdt i blant annet Norge.

Hvis Esa oppdager brudd på for eksempel statsstøttereglene i EØS, kan Esa bringe saken inn for Efta-domstolen.

Forkortelse for Efta Surveillance Authority.

«Ulovlig statsstøtte»

Et annet punkt er at man ofte omtaler reglene om ulovlig statsstøtte som konkurranseregler. Det betyr at dersom en stat gir egne selskaper visse fordeler, som for eksempel skattelette, kan det bidra til å forvrenge konkurransen på et nasjonalt marked til ulempe for utenlandske aktører.

All den tid grunnrenteskatten som nå er innført i hovedsak rammer de store norske oppdretterne, vil Mowi i teorien få en tøffere jobb med å argumentere for «diskriminerende lovgivning», slik Mowi-sjef Ivan Vindheim formulerte det.

Vindheim viste også til at bunnfradraget i grunnrenteskatten er i strid med «de fire friheter», som skal sikre fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital.

– Det er flere saker hvor fiskeoppdrettere og andre har forsøkt seg med EØS-argumentasjon hvor de har fått høre gang på gang at dette ikke har noe med statsstøttereglene eller reglene om de fire friheter å gjøre. Spørsmål knyttet til handel med fisk og statsstøtte til fiskerisektoren er regulert i protokoll ni til avtalen, som har preg av tradisjonell handelsavtale og heller ikke gjelder som norsk lov slik EØS-avtalens hoveddel gjør, sier UiO-professor Arnesen.

Han viser til en avgjørelse i Efta-domstolen fra 2017, som kom etter at Mowi, som den gang het Marine Harvest, klaget inn staten som følge av eksportavgiften på fisk. Selskapet, som mente at avgiften utgjorde et brudd på EØS-avtalen, fikk høre i dommen at statsstøtte i fiskerisektoren ikke reguleres av EØS-avtalens hoveddel, men protokoll ni.

Hverken han eller Franklin ved UiB har noen kommentarer til Vindheims påstand om at selskapet «har testet jus-grunnlaget i flere ledende miljøer som sier vi har en god sak».

Les også: Svak krone ga rekordsum for norsk sjømateksport i første halvår

Burde ikke være overrasket

I etterkant av varslet om søksmål har både interesseorganisasjoner og politikere kommet på banen med sine reaksjoner.

Hverken Sjømat Norge eller Sjømatbedriftene er overrasket.

– Bunnfradraget gir ulike konkurransevilkår mellom havbruksselskapene. Vi er kjent med at det er juridisk uklarhet rundt innføring av skatt med tilbakevirkning, kraft, fradrag for laks som er foret opp under et annet regime, for å nevne noe, sa Sjømat Norge-leder Geir Ove Ystmark til DN.

Fra politisk hold har søksmålsvarselet fått både Rødt og Arbeiderpartiet til å reagere.

– Jeg tror dette fremstår som ganske absurd for de fleste i Norge. På samme dag som Mowi annonserer milliardutbytte skal de altså saksøke staten for å måtte betale en rettferdig andel for å bruke av fellesskapets ressurser, sa stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).

DN har vært i kontakt med Mowi, som ikke vil kommentere saken. Konsernsjef Vindheim uttalte til Intrafish tidligere onsdag at det ikke burde være en overraskelse at det tas rettslige skritt.

Vindheim ville videre ikke si noe om hvilket eller hvilke advokatfirmaer som er ansatt, men var klar på at varselet om søksmål ikke hadde kommet uten grundige undersøkelser i juridiske miljøer.

– Vi må komme tilbake med mer informasjon om søksmålet. I første omgang er det bunnfradraget, som vi mener strider mot EU-regelverket og våre forpliktelser som EØS-medlem, vi går til sak om. Vi mener dette er konkurransevridende. Det favoriserer å være liten fremfor å være stor, og våre muligheter for vekst. Vi vil sørge for at vi har rettferdige rammevilkår.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.