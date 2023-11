Artikkelen fortsetter under annonsen

Mowi melder onsdag morgen om nok en rekord på topplinjen med inntekter på 1,36 milliarder euro, opp fra 1,26 milliarder euro i samme kvartal i fjor. Slik det var kjent på forhånd endte det operasjonelle driftsresultatet på 203 millioner euro.

Det var noe svakere enn samme kvartal i fjor, og også noe svakere enn analytikerne hadde ventet.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 1,5 kroner per aksje, eller 775 millioner kroner til sammen.

I en børsmelding viser oppdretteren til rekordvolumer, god operasjonell drift og høye laksepriser som bakgrunn for nok et solid kvartal. For Mowi har rekordene kommet som perler på en snor det siste året, i takt med økte slaktevolumer og stadig høye priser. Bare de to siste kvartalene er det blitt utdelt over halvannen milliard kroner i utbytte til aksjonærene.

Også slaktevolumet, som endte på 135.004 tonn i kvartalet, var ny rekord.

Mowi steg nærmere to prosent i tidlig handel på Oslo Børs onsdag.

Mowi Verdens største lakseselskap. Har produksjon i syv land, og salg og foredling i enda flere

Har rundt 11.500 ansatte

Selskapets største virksomhetsområde er Norge, hvor det har produksjon langs hele kysten. Hovedkontoret ligger i Bergen

Eier virksomhet i hele verdikjeden, fra fôrproduksjon og settefiskanlegg til lakseoppdrett i sjø, slakterier og foredling

John Fredriksen og Folketrygdfondet er største eiere, med hhv. 14,4 og 8,1 prosent

I 2022 endte omsetningen på 4,9 milliarder euro, mens justert driftsresultat var 1,0 milliarder euro

Høye priser og lavere tilbud

I kvartalsrapporten skriver Mowi at laksemarkedet fortsatte en positiv trend i tredje kvartal, der spotprisene var nær rekordnivåer for perioden. Høyere kontraktspriser bidro også til et generelt robust marked, til tross for redusert tilbud globalt sett.

Det er segmentet Consumer Products, oppdretterens videreforedlingsvirksomhet, som står for brorparten av topplinjen, med inntekter på 876 millioner euro i tredje kvartal.

– De sterke resultatene innen videreforedling kommer først og fremst på grunn av god drift, men også økte volumer og sterk etterspørsel. Til tross for en krevende økonomisk situasjon for mange, fortsetter etterspørselen etter laks å være god, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en børsmelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I rapporten gjentar Mowi et slaktevolum-anslag på 484.000 tonn for hele 2023 og 500.000 tonn i 2024.

Det går videre frem at Mowi har bokført en engangskostnad på 23,6 millioner euro knyttet til implementering av den mye omtalte lakseskatten. Oppdretteren anslår at den effektive grunnrenteskattesatsen for Mowi Norge, på tvers av verdikjeden, vil være på rundt ti prosent.

Lakselus på Island

Mowi produserer laks i syv ulike land. Norge er det desidert største produksjonslandet, med over halvparten av slaktevolumene. Norge var også det mest lønnsomme landet for Mowi i kvartalet, med et driftsresultat på 2,15 euro eller 24,5 kroner per kilo.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Svakest resultat fikk selskapet i Canada, hvor det gikk i minus på driften. Island endte så vidt i pluss.

Slaktingen på Island i kvartalet var på 4.500 tonn, sammenlignet med 86.000 tonn i Norge eller 135.000 tonn totalt.

Som DN omtalte forrige uke, har Mowi etter kvartalets utløp har til dels store problemer med lakselus på Island. Store mengder lakselus har spist skinnet av hodene av en rekke Mowi-fisk nordvest på Island.

Dramatiske bilder: – Ingen har sett noe som dette før Laks helt oppspist av lus i anlegget til Mowis islandske datterselskap Arctic Fish på Island. All fisken i anlegget skal være død eller syk. 01:36 Publisert: 01.11.23 — 09:39

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.