Oppdrettsselskapet Mowi fikk et operasjonelt driftsresultat på om lag 322 millioner euro, tilsvarende rundt 3,68 milliarder norske kroner, fremgår det av en oppdatering tirsdag morgen. På forhånd var det ifølge Infront-estimater ventet et operasjonelt driftsresultat på 284 millioner euro.

I den samme oppdateringen opplyser Mowi om et samlet slaktevolum på 102.500 tonn i kvartalet, noe høyere enn hva det selv guidet med i fjerde kvartal.

Ved utgangen av første kvartal hadde oppdretteren rundt 1,6 milliarder euro i netto rentebærende gjeld, opplyses det videre. Den fullstendige førstekvartalsrapporten legges frem 10. mai.

Mowi Er med god margin verdens største lakseprodusent med produksjon blant annet i Norge, Skottland, Chile, Canada og Færøyene. Hovedkontor i Bergen. Selskapet het tidligere Marine Harvest.

Er Norges desidert største lakseprodusent

John Fredriksen og familien er hovedeier med 14,4 prosent, mens Folketrygdfondet har drøyt åtte prosent

Børsnotert i Oslo, med en markedsverdi på rundt 103,4 milliarder kroner.

Har rundt 15.000 ansatte fordelt på 25 land.

Passerte milliarden

Mowi produserer nå laks i syv ulike land, etter oppkjøpet av Arctic Fish. Slik fordelte slaktevolumet seg i årets tre første måneder, med det operasjonelle driftsresultatet per kilo i parentes:

Norge: 65.500 tonn (3,75 euro).

Skottland: 11.000 tonn (2,45 euro).

Chile: 10.500 tonn (1,50 euro).

Canada: 7500 tonn (2,15 euro).

Irland: 1000 tonn (1,70 euro).

Færøyene: 2000 tonn (3,30 euro).

Island (Arctic Fish): 5000 tonn (2,10 euro).

Utviklingen i de tre første månedene i 2023 følger det som ble et merkeår for laksegiganten i 2022. Da fasit for hele fjoråret ble lagt frem i forbindelse med fjerdekvartalstallene i midten av februar ble det foreslått et utbytte på 879 millioner kroner.

For hele 2022 endte inntektene på 4,94 milliarder euro, en økning på rundt 700 millioner euro fra 2021. For første gang noensinne passerte laksegiganten et operasjonelt driftsresultat på over en milliard euro i løpet av et helt år. Det tilsvarer om lag 10,9 milliarder norske kroner.

Inntog på Island

Blant de andre hendelsene for Mowi i fjerde kvartal var at selskapet fullførte kjøpet av en kontrollerende aksjepost i det børsnoterte selskapet Arctic Fish. Prisen var rundt 1,9 milliarder kroner.

Arctic Fish driver lakseproduksjon på Island. Det var tidligere kontrollert av Norway Royal Salmon (NRS), og fulgte dermed med på kjøpet da Salmar ble slått sammen med NRS.

Salmar kontrollerer allerede et stort lakseselskap på Island, og måtte derfor selge aksjeposten i Arctic Fish for å få godkjent sammenslåingen med Norway Royal Salmon av konkurransemyndighetene.

