– Når vi har veiledet eller varslet vedtak i 24 av totalt antall 49 inspeksjoner, viser det at mange virksomheter ikke ivaretar kravene i fiskekvalitetsforskriften. Det er blant annet avdekket at oppdrettsfisk med sår og misdannelser sendes ut av landet, noe som ikke er tillatt etter forskriften, sier direktør Elisabeth Wilmann i Mattilsynet.

Oppdrettsfisk skal ifølge fiskekvalitetsforskriften sorteres slik at fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til menneskelig konsumering.

Mattilsynet skriver at det i sju tilfeller ble oppdaget manglende eller mangelfull feilretting.

Det kan innebære uthuling av sår, mangelfull fjerning av sår på filet eller mangelfull utsortering av kjønnsmoden fisk.

