Målt i kroner og øre har norsk sjømateksport aldri hatt et sterkere første halvår.

– En kombinasjon av en svak norsk krone og en høy global matvareinflasjon har gitt en kraftig prisvekst for våre viktigste sjømatarter, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd i en pressemelding.

1,3 millioner tonn sjømat ble skipet ut fra norske leverandører første halvår. Det er en nedgang på fem prosent fra samme periode i fjor, både sild, torsk og laks gikk ned.

På tross av dette økte altså inntjeningen, og totalen ble på 82,3 milliarder kroner.

– Ikke uten videre bra

Av økningen på 12,3 milliarder kroner kan åtte milliarder tilskrives svak kronekurs.

– Det er viktig å være bevisst på at det er valuta, og ikke volum, som er den store driveren dette halvåret. Det er ikke uten videre positivt. Derfor er regjeringen opptatt av å legge til rette for mer aktivitet og økt verdiskaping langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en uttalelse.

Høy matvareinflasjon har i større grad påvirket kjøpekraften i Europa enn eksempelvis USA, hvor prisveksten på mat har flatet ut. I Europa er matvareinflasjonen fortsatt svært høy.

– Dette er positivt for konsumentenes kjøpekraft, men kan også indikere at prisveksten på norsk sjømat vil avta i tiden fremover, sier Chramer.

Danmark, Polen og USA er for tiden de største markedene for norsk sjømat målt i kroner, zloty og dollar.

Krevende i Europa

Eksporten til USA fortsetter å øke, og gikk opp 34 prosent i verdi sammenlignet med første halvår i fjor. De siste ti årene er det snakk om en tidobling av eksporten, opp til nærmere syv milliarder kroner første halvår i år.

Det er spesielt norsk laks som amerikanerne blir mer og mer sultne etter. I tillegg kommer ørret, kongekrabbe og sjøkrabbe.

De siste månedene har forbrukere i alle de store sjømatmarkedene i Europa skrudd igjen lommeboken. Dyre importvarer byttes ut med billigvarer, tilbudsvarer eller alternativer til kjøtt og fisk.

Men eksportøkning i juni hentet inn noe av nedgangen.

– Volumvekst på laks bidro til at juni ble tidenes tredje beste enkeltmåned for norsk sjømateksport målt i norske kroner, sier Chramer.

