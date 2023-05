Artikkelen fortsetter under annonsen

Først skulle Stortingets finanskomité komme med sin innstilling til lakseskatten 16. mai. Det ble utsatt med en uke til 23. mai, altså i dag tirsdag.

Nå er avgjørelsen i praksis utsatt igjen.

Rent teknisk skjer det ved at finanskomiteen i dag fremmer et såkalt mindretallsforslag. Det vil si at Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmer regjeringens reviderte forslag fra mars i innstillingen sin.

Eventuelle justeringer SV får gjennomslag for i forhandlinger, blir fremmet som det som kalles løse forslag under behandlingen i stortingssalen onsdag 31. mai.

SV har tidligere uttalt at de ønsker en grunnrenteskatt på 48 prosent. I tillegg har partiet fremmet 14 miljøkrav, blant annet at alle nye anlegg må være lukket.

Regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet på sin side står på skatteprosent på 35 prosent, nedjustert fra opprinnelige foreslåtte 40 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er regjeringen som må sikre seg flertall for grunnrenteskatten før voteringen den 31. mai. SV har vært tydelige på at vi ønsker strengere miljøkrav og en mer omfordelende modell, men utover det har vi ikke noen kommentar på det nåværende tidspunktet, skriver SVs Kari Elisabeth Kaski til DN.

Hun vil ikke kommentere om de kan gå med på en skattesats på 35 prosent dersom de får gjennomslag for mange av miljøkravene sine.

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt i havbruk En kontantstrømskatt for lakseoppdrett i sjø.

Skattesatsen settes til 35 prosent, ned fra opprinnelig foreslått 40 prosent.

Det foreslås også en produksjonsavgift på 90 øre per kilo, men naturressursskatt droppes. Produksjonsavgiften trekkes fra krone for krone mot grunnrenteskatten.

Det legges opp til et bunnfradrag på 70 millioner kroner.

Forslaget om normpriser basert på Nasdaq-prisen droppes, men det skal opprettes et uavhengig prisråd fra 2024. For 2023 setter selskapene selv markedsverdi ved merdkant.

For investeringer gjort før 1. januar 2023 gis det fradrag gjennom avskrivninger.

Vertskommunene kommer noe bedre ut enn det opprinnelige forslaget.

Regjeringen anslår ikke hvor stort proveny forslaget vil gi, men skriver at det vil variere fra år til år.

Lovforslaget ble presentert tirsdag 28. mars. Det skjedde etter at saken først ble presentert 28. september 2022, og sendt på høring til 4. januar. Det kom inn over 400 høringssvar i saken.

Stortinget skal votere over lovforslaget 31. mai

Sa nei til 30 prosent

Forrige uke ble det klart at Høyre, Venstre og KrF brøt forhandlingene om et forlik, noe som førte til et bredt aksjefall for lakseselskapene.

Da hadde Senterpartiet og Arbeiderpartiet tilbudt en pakke som blant annet innebar en skattesats på 30 prosent. I tillegg var det lagt inn noen lettelser i formuesskatten samt ekstra fradrag for kostnader i inneværende år.

– Vi har vært tydelige på at næringen kan bidra noe mer, men at innretningen på skatten ikke er god nok og at det samlede skattetrykket er for høyt, sa Høyres Helge Orten da de brøt forhandlingene.

MDG brøt også forhandlingene. Frp på sin side forlot forhandlingene allerede første dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det de driver på med, å invitere alle til forhandlinger, er fordi de ønsker noen å fordele skyld og ansvar med. Det ønsker ikke Frp å være med på, sa Frps Roy Steffensen da.

Nå vil han sammen med Høyre sende hele skatten i retur.

– I en sak som dette bør man ha et flertall klart før man behandler den i Stortinget, eller så bør den utsettes, sier Roy Steffensen (Frp) i en melding tirsdag.

Døren på gløtt

Senterpartiets Geir Pollestad er saksordfører i saken, og opplyste forrige uke at de da vil gå videre med forslaget til regjeringen.

Han opplyste også døren fortsatt står åpen for de som kan være med på et forlik. I teorien kan dermed regjeringspartiene få til et flertall uten SV.

DN har ikke fått tak i Pollestad for utdypende kommentarer tirsdag, men han bekrefter at finanskomiteen nå fremmer regjeringens lovforslag.

Helge Orten i Høyre mener at dagens mindretallsinnstilling fra finanskomiteen viser at det er «historisk svak parlamentarisk støtte for endringer i lakseskatten».

– Hele denne prosessen har vært rotete fra begynnelse til slutt og det er synd regjeringen ikke ønsket et bredt forlik slik Høyre la opp til. Vi kan ikke støtte regjeringens forslag og foreslår sammen med Frp at hele saken sendes tilbake til regjeringen. Vi ber regjeringen komme tilbake til stortinget med endringer i havbruksskatten som er mer moderat, konkurransedyktig og som vi gi et mer bærekraftig skattenivå. Det betyr at de alternativene som fremkom i høringen må utredes nærmere, skriver Orten i en pressemelding tirsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.