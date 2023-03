Artikkelen fortsetter under annonsen

Slakteriet Salmosea som ligger litt utenfor Rørvik, helt nord i Trøndelag, legges ned. De rundt 110 ansatte som mister jobben får tre måneder etterlønn.

Salmosea er selskapet som drifter slakteriet, og som fulgte med på kjøpet da Salmar kjøpte lakseselskapet NTS i fjor. Salmar har allerede et stort slakteri på Frøya, sør i Trøndelag.

Allerede før NTS ble solgt, fryktet de ansatte for nedleggelse. Selv om det hadde blitt gjort store oppgraderinger av anlegget, var de ansatte i tvil om hva som ville skje.

– Det er spekulasjoner, men det er ingen tvil om at det kan bli nedlagt, i alle fall på sikt, sa tillitsvalgt Jo-Amund Granheim til DN i januar 2022, da NTS fortsatt var i spill.

Flytter slaktingen

Slakterivirksomheten til selskapet vil etter styrets vurdering ikke være konkurransedyktig fremover. Selskapets eiere har arbeidet intenst for å unngå denne situasjonen, som har utviklet seg over flere år, blant annet ved å utstede 82,7 millioner i løpende tilførsel av ny kapital, heter det i meldingen.

– Vi beklager sterkt at selskapet har sett seg nødt til å gå til dette skritt, står det i en pressemelding fredag.

– Viktigst for Salmosea og selskapets eiere fremover vil være å ivareta interessene til våre 110 dyktige ansatte, med særlig vekt på å finne ny jobb til våre medarbeidere, står det videre.

Selskapet skriver at med dette som viktig formål, vil både Salmar/Salmonor og Bjørøya inngå slakteavtaler hos SinkabergHansen på Marøya, noe få kilometer lenger sør. Lakseselskapet Bjørøya er minoritetseier i Salmosea.

– SinkabergHansen vil prioritere ansatte ved Salmosea når økte volum utløser behov. Disse avtalene vil gi økt og mer stabil sysselsetting i SinkabergHansen. Salmar vil også gi høyeste prioritet til de som nå er ansatt i Salmosea, når de skal ansette et betydelig antall nye medarbeidere ved sine slakterier, både på Frøya og Senja.

Slakteriet Salmosea het tidligere Nils Williksen as.

I fjor vår ble Salmonor kjøpt opp av NRS (Norway Royal Salmon), som igjen ble slått sammen med Salmar.

Ordfører: Krevende og trist

Ordfører Amund Hellesø (Ap) hadde nylig fått beskjed om nedleggelsen da han snakket med DN fredag ettermiddag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er veldig krevende og trist for Nærøysund kommune, sier han.

– Det er en fabrikk som har drevet i mange, mange år, og det er 110 ansatte som har sitt daglige virke der. De er nå satt i en veldig krevende situasjon, sier han videre.

Hellesø sier at kommunen har hatt optimisme i mange år.

– Når vi kommer til en situasjon hvor et lakseslakteri blir nedlagt, er det rett og slett noe som er veldig overraskende – selv om det i en stund har vært spekulasjoner om at dette kunne skje. At den skal legges ned nå, tror jeg kommer litt brått på for de fleste som bor i Nærøysund.

– Hvordan er arbeidsmarkedet i kommunen?



– Det er generelt godt, og det er nok en god del av de ansatte som vil finne seg annet arbeid her, men samtidig er det mange ulike typer kompetanser som er der. Vi fra kommunen skal bidra med vårt, sier han.

Solgte salgskontor

Nylig ble det også kjent at Salmar solgte unna salgsorganisasjonen som tidligere var eid av Norway Royal Salmon, et lakseselskap som ble slått sammen med Salmar i vinter.

Denne virksomheten ligger i Kristiansand, og består av drøyt 30 personer. 1. mars ble virksomheten solgt til nederlandske Visscher Seafood, meldte Intrafish. Det er ikke kjent hvorvidt Visscher vil videreføre virksomheten som den opprinnelig var.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.