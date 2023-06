Artikkelen fortsetter under annonsen

I fjor sikret det Gustav Witzøe-dominerte lakseselskapet Salmar seg full kontroll over oppdrettsselskapet NTS, som eide 72,1 prosent av lakserederiet Frøy. I januar varslet Salmar at det ville gjennomføre en «strategisk gjennomgang» av Frøy-eierskapet.

Frøy driver med brønnbåter og servicebåter til laksenæringen, og er dermed ikke en del av kjernevirksomheten til Salmar, som produserer laks.

Intrafish skrev i slutten av mai at et salg trolig var nært forestående, og at budfrist i runde to var rundt månedsskiftet mai/juni. Det er meglerhuset DNB Markets som har håndtert salgsprosessen.

Mandag morgen melder Salmar at Goldman Sachs Asset Management vil kjøpe alle dets Frøy-aksjer for 76,5 kroner per aksje, hvilket tilsvarer en kjøpesum på nesten 4,8 milliarder kroner.

Etter gjennomføring av aksjesalget vil Goldman Sachs fremme et pliktig tilbud om kjøp av de resterende aksjene i Frøy, uten vilkår, og med oppgjør i kontanter. Styret i Frøy anbefaler selskapets aksjeeiere å akseptere det pliktige tilbudet. Hele Frøy prises til rundt 6,6 milliarder kroner i transaksjonen.

Frøy Rederi med nær 100 båter i ulike størrelser som hovedsakelig leverer tjenester til norsk havbruksnæring

Flåten består hovedsakelig av brønnbåter og servicefartøyer. Brønnbåtvirksomheten gikk tidligere under navnet Norsk Fisketransport

Har rundt 940 ansatte, hvorav de fleste er mannskap på båtene

Omsetning i 2022 var 2,1 milliarder kroner, mens driftsresultatet var 267 millioner kroner

Hovedkontoret ligger på Frøya i Trøndelag

Budet på 76,5 kroner er 6,5 prosent høyere enn fredagens sluttkurs, og 50 prosent høyere sammenlignet med Frøy-kursen da den strategiske gjennomgangen ble varslet.

– Etter en konstruktiv prosess, og etter å ha kommet frem til en endelig avtale, har vi tro på at vi har funnet den beste løsningen, ikke bare for Salmar gruppen, men for alle aksjeeiere i Frøy. Etter en vellykket prosess hvor mange svært anerkjente, interesserte parter var involvert, har vi funnet en kjøper for aksjene i Frøy som vi mener passer selskapet godt og vil være en sterk partner for Frøy i fremtiden, sier Salmar-sjef Frode Arntsen.

Salmar har flere ganger tidligere meldt om sterk interesse for aksjeposten i Frøy.

Over 700 millioner til Gåsø

Frøya-mannen Helge Gåsø er grunnlegger av Frøy. Direkte og indirekte eier han fortsatt rundt 11,1 prosent av rederiet. Han sitter dermed med en nøkkelposisjon. Dersom Gøså ikke selger aksjene sine, vil ikke kjøperen lykkes med å komme over 90 prosent, og dermed kunne tvangsinnløse resten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dersom Helge Gåsø velger å selge aksjene sine til Falcon Bidco, vil han innkassere rundt 730 millioner kroner på dealen.

Det er ventet at transaksjonen vil bli gjennomført i løpet av tredje kvartal, underlagt godkjennelse fra konkurransemyndigheter.

Helge Gåsø er grunnlegger av Frøy. Nå kan han få over 700 millioner kroner for aksjene sine, om han selger til fondet forvaltet av Goldman Sachs. (Foto: Robert Nedrejord) Mer...

Pareto: Bedre pris enn ventet

I en oppdatering mandag morgen skriver meglerhuset Pareto Securities at budet på 76,5 kroner aksjen er bedre enn ventet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Selv om salget var ventet, fjerner dette all usikkerheten om den kortsiktige finansieringen til Salmar. Det vil redusere selskapets gjeld betydelig, skriver meglerhuset.

Også Fearnley Securities mener at salget er positivt for Salmar.

– Det reduserer gjeldsnivået til selskapet betydelig, og vil påvirke refinansieringen positivt, skriver Fearnley Securities i en oppdatering. Meglerhuset tror nå at transaksjonen reduserer markedets bekymringer for en kapitalinnhenting i Salmar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.