Salmar legger torsdag frem resultater for første kvartal som viser at laksegiganten fikk et operasjonelt driftsresultat på 1,88 milliarder kroner i årets tre første måneder.

Ifølge estimater innhentet av Infront var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 1,68 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 1,26 milliarder kroner samme kvartal i fjor.

Det legges ikke skjul på at det er rekordhøye laksepriser som trekker resultatene oppover. Så langt i år har lakseprisene vært knallsterke, med eksportpriser på i snitt godt over 100 kroner kiloen de siste månedene.

Salmar-aksjen stiger seks prosent etter resultatfremleggelsen.

Salmar ble startet av laksegründer Gustav Witzøe, som sammen med familien kontrollerer rundt 40 prosent av selskapet. Aksjeposten er verdt 28 milliarder kroner.

Lavere kostnader i Midt-Norge

Det operasjonelle driftsresultatet per kilo laks var 38,8 kroner i kvartalet.

I Norge, der det operasjonelle driftsresultatet endte på 1,73 milliarder kroner, var resultatet per kilo 41,1 kroner.

Ifølge Salmar hadde oppdrettsvirksomheten i Midt-Norge lavere kostnader og en gunstig slakteprofil i første kvartal. Virksomheten i Nord-Norge hadde derimot et høyere kostnadsnivå som følge av at en økt andel av volumet kom fra NRS og at hovedvekten av volumet ble slaktet tidlig i perioden.

Analytiker Knut-Ivar Bakken i Sparebank 1 Markets er imponert over prisoppnåelsen i Midt-Norge.

– Nok en gang virker det som Salmar har håndtert situasjonen med vintersår bedre enn konkurrentene. Mens dette er positivt, venter vi alt annet like at det kun har en liten positiv effekt på konsensusestimatene fremover ettersom vintersår er en større utfordringer i første halvår 2023, skriver Bakken i et notat torsdag.

Han ventet at aksjen vil stige forsiktig på rapporten.

Ser begrenset tilbudsøkning

De høye lakseprisene kommer av et marked som skriker etter fisk samtidig som tilbudsveksten av atlantisk laks er begrenset. Salmar venter at veksten globalt fortsatt vil være begrenset i år.

Selskapet fastholder sitt tidligere kommuniserte slaktevolum for 2023. Salmar venter et noe høyere slaktevolum i andre kvartal. Kostnadsnivået ventes å være det samme.

I kvartalsmeldingen påpeker Salmar-sjef Frode Arntsen at det er andre forhold som er mer avgjørende enn høy pris når selskapets resultater og posisjon skal vurderes, og trekker blant annet frem innlemmelse av virksomhetene til NTS, NRS og Salmonor.

Salmar Verdens nest største lakseselskap

Har det meste av produksjonen sin i Midt-Norge, men de senere år har de fått stadig mer aktivitet også i Nord-Norge

Hovedkontoret ligger på Frøya i Trøndelag.

Eier halvparten av Scottish Sea Farms og er hovedeier i islandske Icelandic Salmon (Arnarlax).

Gustav Witzøe og familie eier knapt halvparten av Salmar.

Ekstra skatteregning

Salmar er verdens nest største lakseprodusent, og har det aller meste av produksjonen sin i Norge. Selskapet blir dermed betydelig påvirket av grunnrenteskatten på havbruk, som trådte i kraft 1. januar.

Torsdag gjentar selskapet sin bekymring for forslaget.

Som følge av skatteforslaget har Salmar lagt til side alle nye større investeringer i Norge fremover.

I fjor tjente Salmar 4,6 milliarder kroner før skatt. I første kvartal i år endte resultat før skatt på 2,2 milliarder kroner.

Favoritt

Flere av sjømatselskapene legger frem tall denne uken. I forkant av rapporteringene slapp Danske Bank-analytiker Wilhelm Røe en sektorrapport der han gjentok sitt positive syn på bransjen. Hans favorittaksje i sektoren er Salmar, der han regner med betydelig vekstpotensial for Salmar de kommende årene i et marked med begrenset tilbudsvekst.

Røe ligger inne med en kjøpsanbefaling og kursmål på 575 kroner per aksje. Gjennomsnittlig kursmål blant de ni meglerhusene som har oppgitt anbefaling er 544 kroner per aksje. Før børsåpning torsdag står Salmar-aksjen i 441 kroner.