Dagen etter at Lerøy og Mowi la frem sine tall, var det torsdag morgen Salmars tur til å presentere resultater for andre kvartal. I likhet med konkurrentene nøt også den Witzøe-kontrollerte oppdretteren godt av høye laksepriser gjennom kvartalet.

I rapporten fremgår det nemlig inntekter på 5,89 milliarder kroner, en økning på nesten to milliarder kroner sammenlignet med andre kvartal i fjor. Det operasjonelle driftsresultatet steg til 1,74 milliarder kroner, opp fra 883 millioner i fjor.

Resultatet før skatt endte på 1,76 milliarder kroner.

– Vi rapporterer sterke resultater som stort sett er i tråd med våre forventninger, og god fremgang i vårt arbeid med å integrere NRS, NTS og SalmoNor i Salmar. Vi har nylig signert en refinansieringspakke, og styrket vår balanse gjennom salg av aksjer i Frøy. Alt dette gir oss et enda sterkere grunnlag for videre vekst, sier konsernsjef Frode Arntsen i en børsmelding.

På forhånd var det ventet en topplinje på 6,22 milliarder kroner og et resultat før skatt på 1,69 milliarder kroner, ifølge estimater fra Bloomberg. Tallene for årets andre kvartal kommer etter at Salmar tjente 1,9 milliarder kroner på driften gjennom de første tre månedene av 2023.

Salmar-aksjen steg over tre prosent i tidlig handel på Oslo Børs.

Åpner for rettslige skritt

Videre i rapporten er det bokført en skattekostnad på 2,7 milliarder kroner. Av dette er 2,3 milliarder en såkalt implementeringseffekt knyttet til grunnrenteskatten, som ble lagt frem av regjeringen i fjor høst.

I likhet med sine konkurrenter benytter også Salmar anledningen, nok en gang, til å gå til angrep på skatten.

«Salmar er sterkt imot grunnrenteskattemodellen og nivået på denne, og mener argumentene som ble fremmet i selskapets høringssvar i januar 2023 fortsatt er relevante», skriver selskapet i en børsmelding. Det utelukkes ikke eventuelle rettslige skritt.

I rapporten skriver selskapet at det er høy usikkerhet knyttet til utregningen av den nye skatten, og at det derfor er for tidlig å estimere den endelige skatteregningen i kvartalet.

Salmars varsel om at det ikke kan utelukke rettslige skritt kommer altså dagen etter at Mowi kunngjorde søksmål mot staten nettopp på bakgrunn av grunnrenteskatten.

Opprettholder guiding

Slik det har for vane hadde oppdretteren allerede før tallslippet torsdag meldt om et slaktevolum på 44.300 tonn i andre kvartal.

I rapporten skriver Salmar at det for hele 2023 beholder guidingen for et slaktevolum på 243.000 tonn i Norge. Guidingen for Island opprettholdes også, mens Skottland nedjusteres fra 37.000 tonn til 27.000 tonn.

Som følge av den forbedrede finansielle posisjonen, blant annet etter salget av Frøy, har styret i Salmar gått inn for et forslag om å slette 13,1 millioner av de 13,7 millioner egne aksjene selskapet eier. Det vil bli kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling på et senere tidspunkt.

Salmar er for øyeblikket verdsatt til 69,6 milliarder kroner på Oslo Børs. Aksjen har steget 30 prosent så langt i år.