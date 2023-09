Helse-Norge leier inn vikarer for milliarder – gullgruve for bemanningsbyråer Inntektene øker kraftig for selskaper som tilbyr vikarer til den offentlige helsesektoren. Utviklingen er «ute av kontroll», sier Fagforbundets leder Mette Nord.

2 min Publisert: 11.09.23 — 04.09 Oppdatert: en dag siden