En leder i det farmasøytiske selskapet Organon hevder overfor Financial Times at kvinnehelse blir «kronisk undervurdert fordi investeringsverdenen er dominert av menn».

Susanne Fielder i Merck-spinoffen utdyper at investorer ofte antok at kvinners spesifikke helsebehov var begrenset til reproduktiv helse, mens for eksempel hjertesykdommer kunne ramme kvinner mye hardere. Investering var fortsatt «litt av en menns verden», sier hun til FT.

– Jeg tror det faktum at de fleste investorene er menn ikke alltid hjelper. Vi kan ikke anta at folk forstår hva vi mener fordi de faktisk tenker at det er en nisje, sier hun, og legger til:

– De fleste definerer kvinnehelse veldig smalt. De glemmer at 50 prosent av befolkningen vår er kvinner med svært spesifikke behov, og vi står overfor ulikheter i helsevesenet.

Etterlyser investeringer

Mangelen på oppmerksomhet når det gjelder kvinners helse betyr at det har vært lite innovasjon i behandlinger for uønskede graviditeter og for sykdommer som endometriose – som forårsaker alvorlige menstruasjonssmerter – og symptomer på overgangsalder. Samtlige forhold kan påvirke evnen til å være i arbeid.

Den amerikanske kampanjen Women's Health Matters anslår at en investering på 300 millioner dollar i kvinnehelseforskning kan gi en avkastning på 13 milliarder dollar i reduserte helsekostnader og forbedret produktivitet.

Aksjene i Organon har falt 11 prosent siden det begynte å handle separat fra Merck, kjent som MSD utenfor USA, i 2021.

Begynner å se muligheter innen kvinnehelse

Organon har gjort flere avtaler for å fylle sin pipeline med behandlinger, for eksempel et potensielt medikament for endometriose i et tidlig stadium, en enhet som brukes i en hysterektomi, og biosimilarer for brystkreft og osteoporose, som påvirker langt flere kvinner enn menn.

Tidligfase-investorer begynner nå å se mulighetene innen kvinnehelse, spesielt digitale innovasjoner som enheter for fertilitetssporing. Finansieringen økte mer enn tidoblet til 1,4 milliarder dollar i 2022, fra 124 millioner dollar i 2017, ifølge det digitale helsefondet Rock Health.