Alf-Christian Dybdahl (foran), konsernsjef i Laerdal Medical AS, frykter konsernet kan bli rammet hardt av Trump-administrasjonens økte tollsatser. Her er han sammen med største eier Tore Lærdal og Gudleik Njå i Laerdal AS (delvis skjult bak Dybdahl).

Foto: Marie von Krogh