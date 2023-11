Artikkelen fortsetter under annonsen

I en børsmelding skriver bilfraktrederiet Höegh Autoliners at Damgård Invest, investeringsselskapet til toppsjef Andreas Enger, som har ledet selskapet siden 2020, har solgt 620.000 aksjer til en snittkurs på litt over 86 kroner.

Det innebærer at han har solgt aksjer for 53 millioner kroner. Det er første gang Enger selger aksjer siden selskapet ble børsnotert for to år siden. Aksjen har mangedoblet seg siden noteringen.

Etter transaksjonen eier Damgård Invest 1,24 millioner Höegh-aksjer, som har en verdi på litt over 100 millioner kroner. Selskapet har inngått en «lock up-avtale» på 12 måneder, som vil si at Enger ikke kan selge flere aksjer før mot slutten av neste år.

I børsmeldingen er Enger sitert på at han vil rebalansere den finansielle porteføljen og betale ned personlig gjeld. Overfor DN avviser Enger at han har mistet troen.

– Jeg håper og tror vi kan ha fokus på at jeg sitter igjen med to tredjedeler av aksjene, som er dobbelt så mye som jeg har solgt. Det er et stort beløp for meg, sier Enger.

– Passert 60 år

Enger forteller at han har kjøpt Höegh-aksjer for en veldig stor andel av kompensasjonen han har mottatt som sjef. Kostprisen er på 13-14 millioner.

– Aksjen har hatt en kursutvikling som har vært transformerende for min økonomi, sier Enger.

Han viser til at han ikke har særlig finansformue utover Höegh-aksjene, og sier han følte han ikke kunne forsvare overfor seg selv og familien å sitte med en så konsentrert aksjeportefølje.

– Å ha nesten hundre prosent av formuen i en syklisk aksje er ikke riktig over tid. Jeg tror helt ærlig at neste kvartal vil vise at jeg hadde tjent mer om jeg ventet, men jeg ville gjøre dette på et tidspunkt hvor det fortsatt er bra trøkk.

– Det står at du skal betale ned personlig gjeld. Er det mye det er snakk om?

– Nei, det er bare at jeg har passert 60 år og har tenkt at det passer med nedbetaling av gjeld nå. Jeg har ikke problemer med rentenivået, hvis det er det du spør om, humrer Enger.

I børsmeldingen bemerker hovedeier og styreleder Leif Høegh at Enger fortsatt blir sittende med en aksjepost. Toppsjefen er blant selskapets 15 største eiere.

– Jeg har ikke en finansiell situasjon som gjør at jeg kunne tillatt meg å sitte med aksjer for 100 millioner i et selskap jeg ikke har tro på, understreker Enger.

Flere kjente investorer

Höegh Autoliners har vært en ren og skjær drøm for investorene som hev seg på da selskapet gikk på børs for snart to år siden. Siden børsnoteringen er verdiene nær firedoblet, noe som har gjort Leif Høegh og hans familie et par milliarder rikere.

Rederiaksjen har lokket til seg noen av landets mest kjente privatinvestorer, som Harald Moræus-Hanssen, Arne Fredly, Peter Hermanrud, Øyvin Brøymer og Ketil Skorstad. Flere av disse har tatt gevinst.

Det store spørsmålet er nå hvor lenge Höegh Autoliners' knallsterke inntjening vil vedvare, med tanke på at verdensøkonomien bremser og nye skip etter hvert vil komme til.