Familieselskapet Leif Höegh & Co, som eier 48 prosent av bilfraktrederiet Höegh Autoliners, vil selge opptil 12 millioner aksjer i selskapet. Det tilsvarer seks prosent av alle aksjene i det Oslo Børs-noterte rederiet.

Med tirsdagens sluttkurs på 72,7 kroner, vil salget tilsvare om lag 870 millioner kroner. Aksjen steg over seks prosent tirsdag.

Meglerhusene ABG Sundal Collier og SEB er hyret inn som tilretteleggere for nedsalget. Kursen fastsettes gjennom en såkalt akselerert bokbyggingsprosess, som begynner umiddelbart og er ventet fullført innen børsåpning onsdag.

Høegh-Familien, med fetterne Leif Høegh og Morten Høegh i spissen, tok bilfrakrederiet på børs høsten 2021. Siden noteringskursen år har aksjen steget nær 250 prosent, og selskapet har nå en børsverdi på 13,9 milliarder kroner.

Ved fullføring av salget vil Leif Höegh & Co (LHC) inngå en lock-up-avtale som gjelder i 180 dager for sine gjenværende aksjer, som vil si at selskapet ikke får selge flere aksjer i den perioden.

«LHC er en strategisk aksjonær i selskapet og etter salget er det ikke LHCs intensjon å selge aksjer i selskapet i overskuelig fremtid», opplyses det.