Det kommer fram i forslaget komiteen ønsker at landsmøtet i helgen skal stille seg bak.

– Høyres innstilling er klar, vi sier nei til forslag fra regjeringen som ble sendt på høring. Det har skadet Norge som sjømatnasjon, skapt stor usikkerhet og full stopp i investeringer. Prosessen har også vært kritikkverdig, sier Peter Frølich, leder av resolusjonskomiteen til Høyres landsmøte

– Vi holder døren på gløtt for bedre forslag som ivaretar næringens innspill og er mindre skadelig. Sjømatnøringen avviser ikke å være med en økt skattlegging, og vi er på samme linje. Jeg tror dette er et forslag som hele Høyres landsmøte vil stå samlet om, sier han.

Færøysk modell

Komiteen vil be landsmøtet gå inn for en utredning av forslaget fra næringen om en modell lik den de har på Færøyene. Det er en såkalt inntektsgradert produksjonsavgift.

– Det er meget positivt at Høyre slår fast at vi er imot forslaget fra regjeringen til grunnrenteskatt og at alle endringer skal gjøres i dialog med næringen. For alle som bor, arbeider og er avhengig av denne næringen i hele Norge er det av avgjørende av regjeringen lytter, sier Tom Georg Indrevik, Høyre-ordfører i Øygarden.

I forkant av landsmøtet, som begynner fredag, har flere kystordførere tatt til orde for at partiet må si nei til lakseskatten.

Solberg: Ubrukelig

Partileder Erna Solberg har imidlertid sagt at hun ikke tror det blir en stor kampsak på landsmøtet.

– Jeg er ikke så sikker på om det er så veldig mye uenighet, men jeg tror det er veldig stort engasjement langs kysten, og det forstår jeg, sier Solberg til NTB.

En rekke fylkeslag i Høyre har uttalt at de krever at partiet sier klarere nei til den foreslåtte grunnrenteskatten på havbruksnæringen, og det er kommet inn tre forslag til resolusjoner om saken. På en pressekonferanse i forkant av landsmøtet tirsdag sa Solberg at «den modellen regjeringen har hatt på høring, er ubrukbar,» før hun overfor NTB utdypet sitt syn på den mulige striden.

– Man opplever at det er full brems på investeringer i den næringen som har vært drivkraften i mange distrikter langs kysten. Den opplever å stange mot veggen, og de som først og fremst merker det nå, er leverandørindustrien til oppdrettsnæringen.