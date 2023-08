Artikkelen fortsetter under annonsen

Tarjei Johansen går på dagen som Hydrogenpro-sjef. Jarle Dragvik tar over stillingen midlertidig frem til selskapet finner en erstatter. Det opplyser selskapet i en børsmelding tirsdag morgen.

Johansen tiltrådte stillingen i november i fjor, og har dermed vært toppsjef i selskapet i knappe ni måneder. Han er også den tredje sjefen etter børsnoteringen i 2020.

Jarle Dragvik som overtar stillingen er administrerende direktør i TM Holding og mangeårig styremedlem i Hydrogenpro.

– Jarle Dragvik kjenner både HydrogenPro og bransjen godt. Han vil lede selskapet i perioden vi søker en permanent administrerende direktør. Vi forhaster ikke beslutningen, og vil bruke den nødvendige tiden det tar for å treffe den rette kandidaten, sier styreleder Ellen Hanetho.

Økt USA-satsing

Selskapet ble i likhet med mange andre grønne selskaper børsnotert i 2020. Siden toppen i januar 2021, har aksjen falt drøyt 70 prosent på Oslo Børs.

Hydrogenpro skriver at selskapet skal i en ny strategisk retning. Det innebærer økt satsing i USA og en mulig notering på Nasdaq-børsen, opplyses det.

– Vi skal fremover rette et særlig fokus mot det amerikanske markedet. Allerede nå starter vi forberedelse mot en mulig børsnotering på Nasdaq i New York. I tillegg skal vi sette sammen et amerikansk lederteam og arbeide mer målrettet mot de mest progressive amerikanske statene, sier Hanetho.

Gitt dagens markedssentiment anser HydrogenPro det som foretrukket å ikke hente penger gjennom emisjoner og utvanne eksisterende aksjonærer, men heller finne alternative finansieringsløsninger for ekspansjonen i USA, opplyses det.

– Sentralt for den nye retningen, er ambisjonen om å opprettholde vår posisjon som teknologileder innen elektrolyse og grønt hydrogen, og fortsette utviklingen av neste generasjons alkaliske høytrykkselektrolysører, sier legger hun til.

Hentet nylig penger

I midten av juni ble det klart at selskapet hadde hentet 120 millioner kroner i en rettet emisjon. Det førte til et rasbørs på 20 prosent dagen etterpå. Kursen ble satt til 24 kroner per aksje, det tilsvarte en rabatt på 21 prosent mot sluttkursen dagen før som var på 30 kroner.

I forbindelse med emisjonen blir det utstedt fem millioner nye aksjer.

Selskapet er i skrivende stund priset til 1,4 milliarder kroner.