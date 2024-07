I 2016 tok daværende statsminister Erna Solberg med seg 1,6 milliarder kroner og tok bølgen sammen med Hydro-ledelsen, Svein Richard Brandtzæg og Hilde Merete Aasheim, for at de ville bygge et nytt og klimavennlig anlegg på Karmøy. Hverken kraftforbruk eller utslipp har gått særlig ned.

Foto: Jan Kåre Ness/NTB