– Ja, det var en underholdende pressekonferanse. Det var et enormt svulstig nivå på retorikken. En skulle tro Vestre har satt i gang den tredje industrielle revolusjon! Jeg skal gi han rett i at norsk industri skal gjennom en gigantisk omstilling, men her var det en enorm retorikk og små virkemidler, sier Venstres Alfred Bjørlo til DN.

Fredag formiddag la næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) frem Norges respons på USAs grønne milliardpakke, IRA.

Flere aktører har vært tydelige på behov for statlig risikoavlastning, mens enkelte selskaper, som Freyr, har gått langt i kreve et subsidie-regime like støttende som IRA.

Det siste får de ikke. Som DN varslet fredag morgen kommer ikke Vestre med løfter om grønne skattekutt eller produksjonssubsider.

Hans svar er en fempunktsliste med statlige lånegarantier, investeringer, innovasjonstilskudd, samt en batterimilliard fordelt på fem år.

Alfred Bjørlo i Venstre lot seg underholde av Vestres pressekonferanse, men ikke så mye av det Vestre la frem.

Utover akkurat batterimilliarden, er det ikke kjent hvor store summer regjeringen setter av. Det sparer regjeringen til høstens statsbudsjett.

Bjørlo i Venstre mener 200 millioner i året til innovasjon i batterinæringen blir puslete sett opp mot at regjeringen nylig ga ut 23 milliarder til en allerede moden havvindnæring på Sørlig Nordsjø – og har skrudd opp skattetrykket til næringslivet med 43 milliarder bare i år.

– Kontrasten mellom det og denne ene milliarden de skal gi ut på fem år, blir stor. Regjeringen har penger som vi kunne brukt mer spisset på å gå inn og støttet umoden teknologi, sier Bjørlo.

Statens sterke hånd

Bjørlo er spørrende til om det næringslivet trenger er en stat som skal gå inn som medinvestor i prosjekter, fabrikker og utstyr.

– Her er det ideologiske forskjeller. Vi har en rød regjering som har tro på statens sterke hånd inn i prosjektene. Der er Venstre og Ap uenige. Vi har mer tillit til næringslivet, og tror vi kommer raskere til mål hvis vi gir næringslivet en sterke hånd på rattet fremfor at staten skal inn å plukke vinnere.

Frp er også lunkne.

– Vi trenger å trekke til oss bedrifter som kan spille på norske fortrinn fremfor å overby på statlige investeringer og lån, sier energipolitisk talsperson i Frp, Terje Halleland.

Han stiller spørsmål ved at Vestre sier regjeringens satsing er noe annet enn statlige subsider, samtidig som han mener ordningene er bedre enn hva USA tilbyr.

– Først og fremst må Norge levere troverdige planer på å levere rimelig og rikelig med fornybar energi, god offentlig infrastruktur, kompetent arbeidskraft og et konkurransedyktig skattesystem. Dette er områder som regjeringen ikke leverer på, sier Halleland.

SV, som er regjeringens budsjettpartner, fikk inn i avtalen om revidert nasjonalbudsjett at regjeringen må bli enige med dem om pakken som skal svare på IRA under forhandlingene om statsbudsjettet til høsten.

SV venter på budsjettet

SVs næringspolitisk talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes, sier enkelt og greit at dette ikke kan være regjeringens opplegg for å møte IRA.

– Vi i SV jobber opp mot statsbudsjettet. Her må det komme en større økonomisk pakke som må til skal Norge være konkurransedyktig fremover, sier Fylkesnes.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

SV ønsker seg en grønn investeringsbank som kan tilby langsiktige gunstige lån til grønne prosjekter og at det statlige eierskapet tas enda mer i bruk.

For Fylkesnes del er det helt i orden at Vestre ikke gir noen skattesubsidier til grønne næringer.

– Det er ikke en del av vår løsning. Vi er kritiske til at det gis skattesubsider til oljenæringen, det står i veien for det grønne skiftet i dag.

Fra næringslivet gir Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, tydelig uttrykk for at regjeringen ikke leverte varene fredag. Han har tidligere ivret for at regjeringen følger etter USA, og ventet spent på hva Vestre ville legge frem.

- En norsk modell med lånesøknader til enkeltprosjekter gir verken forutsigbarheten, tempoet eller oppskaleringen som trengs for å sikre norsk konkurransekraft, raskere grønn omstilling og klimakutt, sier han.

Avhenger av «klarheten»

Hos den norske batterinæringen, som er midt i kjernen av IRA-ordningen, er tilbakemeldingen nøktern.

Batteriselskapet Freyr, som tidligere i år varslet at de ville utsette byggearbeidet ved en batterifabrikk i Mo i Rana dersom ikke regjeringen kom på banen med mer støtte, har avlyst alle intervjuforespørsler fredag.

I stedet har selskapet sendt ut en melding om at selskapet vil gå gjennom tiltakene for å finne ut hva de i praksis betyr for «konkurransekraften for ytterligere investeringer» i Norge.

Freyr-sjeg Tom Einar Jensen ville ikke la seg intervjue om regjeringens IRA-respons, men sendte ut en pressemelding.

Basert på dette vil selskapet vurdere hvorvidt det kan hentes inn enda mer penger til Giga Arctic, altså batterifabrikken i Mo i Rana. Selskapet bemerker også at av de 17 milliardene private aktører hittil har investert i batterinæring i Norge, et beløp Vestre gjentok flere ganger fredag, kommer 10 av dem fra investeringer i Freyr ved New York-børsen.

– Det er disse investorene, og eventuelt nye, som nå må overtales til å investere ytterligere i Norge, og dette avhenger blant annet av klarheten i tiltakene som er presentert, sier Tom Einar Jensen, konsernsjef i Freyr.

«Fremdeles uklart»

Hos konkurrenten Morrow, som per nå bygger en batterifabrikk utenfor Arendal, sitter konsernsjef Lars Christian Bacher igjen med et positivt inntrykk, selv om «hvordan tiltakene skal praktiseres jo fremdeles er uklart».

– Signalet Norge nå sender, er at Norge trenger mer tid. Vi ser internasjonalt at når en stat bidrar med risikoavlastning, forløser det mye privat kapital. Vi kommer selv til å bruke tid på å sette oss inn i det Vestre har kommet med, fortsetter Bacher.

Inflation Reduction Act (IRA) Fra nyttår trådte den amerikanske lovpakken Inflation Reduction Act i kraft.

Den innebærer blant annet over 369 milliarder dollar i subsidier og skatteletter til fornybar energi og nullutslippsteknologi.

Formålet er å styrke det grønne skiftet – og sikre arbeidsplassene som følge av dette i USA.

De amerikanske milliardene er bare tilgjengelige for selskaper som bruker en betydelig andel amerikanske komponenter og råvarer i produksjonen.

Både EU og flere asiatiske land har protestert mot kravet om amerikansk innhold, og mener det er strider imot WTO-regler.

Bacher har tidligere opplyst overfor DN at selskapet mangler to milliarder for å fullføre det første av i alt fire byggetrinn utenfor Arendal, og at håpet var at Vestre skulle bidra med risikoavlastning slik at milliardene kom på plass.

Bacher vil ikke gå så langt som å si at Vestres tiltak var den siste puslespillbrikken som falt på plass.

– Det er for tidlig å si.

– Det er for tidlig å si, sier Lars Christian Bacher i Morrow, om Vestres tiltak er det som trengs for å realisere deres batterifabrikk i Arendal.

Under pressekonferansen vektla Vestre tungt at regjeringen vil subsidiere innovasjon, men ikke drift. Der stiller Bacher seg bak Vestre.

– Jeg støtter det at regjeringen ønsker å bidra til kapitalinnhenting, og ikke til drift. Det stimulerer både til investeringer, men også effektiv, rasjonell drift. Konkurransekraft rett og slett.